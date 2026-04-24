Τροποποιήθηκε η προηγούμενη ΚΥΑ για τις «Απάτητες Παραλίες», προκειμένου να βελτιωθεί το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας. Έτσι, το 2026 ενσωματώνονται 13 νέες παραλίες στη λίστα των Απάτητων Παραλιών, ανεβάζοντας τον αριθμό τους από 238 σε 251.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ, στις απάτητες παραλίες απαγορεύεται η παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες, και ιδίως:

η παρουσία μηχανοκίνητων οχημάτων,

η διοργάνωση εκδηλώσεων με συμμετοχή περισσότερων από δέκα άτομα,

η μουσική ή η παραγωγή άλλων ήχων με χρήση συσκευής ηλεκτρικής αναπαραγωγής ή ενίσχυσης, για την άσκηση δραστηριοτήτων

η τοποθέτηση κινητών στοιχείων, όπως τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ξαπλωστρών, κ.ά.

η άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής,

η λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτήριου.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια περιορισμού της άναρχης τουριστικής εκμετάλλευσης και διασφάλισης της βιώσιμης διαχείρισης των ελληνικών ακτών, σε μια περίοδο όπου η πίεση στα παράκτια οικοσυστήματα αυξάνεται λόγω της τουριστικής ανάπτυξης και της κλιματικής κρίσης.

Δείτε την πλήρη λίστα με τις «απάτητες παραλίες» για το 2026: lista paralies