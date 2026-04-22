Το μεσημέρι της Τετάρτης, 22 Απριλίου, ολοκληρώθηκε η ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή, μετά τη συζήτηση επί των άρσεων ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το Προεδρείο ανακοίνωσε ότι υπερψηφίστηκε η πρόταση και για τους «13». Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές. Απουσίαζαν εννιά.
Για κάθε μία από τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα έχει ως εξής:
Κατερίνα Παπακώστα
Ψήφισαν 288 – Υπέρ 287, κατά 1
Κώστας Καραμανλής
Ψήφισαν 288 – Υπέρ 286, κατά 2
Γιάννης Κεφαλογιάννης
Ψήφισαν 288 – Υπέρ 286, κατά 2
Νότης Μηταράκης
Ψήφισαν 288 – Υπέρ 286, κατά 2
Κώστας Τσιάρας
Ψήφισαν 287 – Yπέρ 285, κατά 2
Κώστας Σκρέκας
Ψήφισαν 288 – Υπέρ 286, κατά 2
Δημήτρης Βαρτζόπουλος
Ψήφισαν 288 – Υπέρ 286, κατά 2
Μάξιμος Σενετάκης
Ψήφισαν 288 – Υπέρ 286, κατά 2
Λάκης Βασιλειάδης
Ψήφισαν 288 – Υπέρ 286, κατά 2
Χρήστος Μπουκώρος
Ψήφισαν 288 – Υπέρ 286, κατά 2
Θεόφιλος Λεονταρίδης
Ψήφισαν 288 – Υπέρ 286, κατά 2
Χαράλαμπος Αθανασίου
Ψήφισαν 288 – Υπέρ 285 κατά 2, παρών 1
Τάσος Χατζηβασιλείου
Ψήφισαν 288 – Υπέρ 286, κατά 2