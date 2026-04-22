Το μεσημέρι της Τετάρτης, 22 Απριλίου, ολοκληρώθηκε η ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή, μετά τη συζήτηση επί των άρσεων ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το Προεδρείο ανακοίνωσε ότι υπερψηφίστηκε η πρόταση και για τους «13». Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές. Απουσίαζαν εννιά.

Για κάθε μία από τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα έχει ως εξής:

Κατερίνα Παπακώστα

Ψήφισαν 288 – Υπέρ 287, κατά 1

Κώστας Καραμανλής

Ψήφισαν 288 – Υπέρ 286, κατά 2

Γιάννης Κεφαλογιάννης

Ψήφισαν 288 – Υπέρ 286, κατά 2

Νότης Μηταράκης

Ψήφισαν 288 – Υπέρ 286, κατά 2

Κώστας Τσιάρας

Ψήφισαν 287 – Yπέρ 285, κατά 2

Κώστας Σκρέκας

Ψήφισαν 288 – Υπέρ 286, κατά 2

Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Ψήφισαν 288 – Υπέρ 286, κατά 2

Μάξιμος Σενετάκης

Ψήφισαν 288 – Υπέρ 286, κατά 2

Λάκης Βασιλειάδης

Ψήφισαν 288 – Υπέρ 286, κατά 2

Χρήστος Μπουκώρος

Ψήφισαν 288 – Υπέρ 286, κατά 2

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Ψήφισαν 288 – Υπέρ 286, κατά 2

Χαράλαμπος Αθανασίου

Ψήφισαν 288 – Υπέρ 285 κατά 2, παρών 1

Τάσος Χατζηβασιλείου

Ψήφισαν 288 – Υπέρ 286, κατά 2