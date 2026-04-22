Βίντεο / Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Νεκρός άνδρας, εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/4) στον Άγιο Δημήτριο, στο Πάρκο Ασυρμάτου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είναι Έλληνας και έχει χτυπηθεί με μαχαίρι. Πρόκειται για τον γιο ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. και συγκεκριμένα του Ταξίαρχου Χαλδόπουλου.

Το θύμα φέρεται να έχει δεχτεί ένα χτύπημα, στο ύψος της καρδιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» είχε ραντεβού με ένα φίλο του για να πάνε στη Γλυφάδα.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είναι θύμα οπαδικού επεισοδίου, καθώς η σορός βρέθηκε κοντά σε ψητοπωλείο της περιοχής, όπου τον Ιανουάριο υπήρξε επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Εξετάζεται, επίσης, το ενδεχόμενο το θύμα να έχει τραυματιστεί αλλού και να μεταφέρθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου, όπου κι εντοπίστηκε από την Αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, ένας άνδρας, ξένης καταγωγής, κάλεσε την Άμεση δράση και είπε ότι βρήκε ένα άτομο αιμόφυρτο, χωρίς τις αισθήσεις του.

Σημειώνεται ότι το θύμα είναι άτομο νεαρής ηλικίας, περίπου 25 ετών.

Στο σημείο βρίσκονται η Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και ο ιατροδικαστής.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλείσει τον χώρο, διεξάγοντας έρευνες για το περιστατικό.

Δείτε δήλωση αυτόπτη μάρτυρα:

Κάτοικος της περιοχής λέει ότι το θύμα χτυπήθηκε με μαχαίρι στην καρδιά, μέσα στο Πάρκο Ασυρμάτου.

