Η Καλαμάτα σε εφτά μήνες θα παίζει στη φυσική της έδρα, όπως είπε ο Δήμαρχος της μεσσηνιακής πόλης Θανάσης Βασιλόπουλος σε αντιπροσωπεία της «Μαύρης Θύελλας» που τον επισκέφτηκε.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην έναρξη των εργασιών στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, καθώς και στη διαρκή στήριξη του ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιώργου Πρασσά. Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι από τον Νοέμβριο η ομάδα θα αγωνίζεται στη φυσική της έδρα», αναφέρει η ανακοίνωση της πελοποννησιακής ΠΑΕ.

