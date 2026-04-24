Κωνσταντίνος Αργυρός: Ξέσπασε με ερώτηση για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – «Φτάνει πια! Πόσες φορές θα το πω;»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες φάσεις του, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» και στην Ελένη Παπαδόγια, για τη γλυκιά αναμονή που διανύει με την σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, λίγο πριν έρθει στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, ένα κοριτσάκι που όπως φαίνεται έχει γεμίσει ήδη χαρά την οικογένεια.

Ο γνωστός τραγουδιστής εμφανίστηκε ήρεμος και απόλυτα προσηλωμένος στην οικογένειά του, τονίζοντας ότι μαζί με τη σύζυγό του ζουν αυτή τη φάση χωρίς άγχος και χωρίς πίεση. Όπως αποκάλυψε, δεν έχουν καταλήξει ακόμα ούτε στο όνομα του μωρού, επιλέγοντας να αφήσουν τις αποφάσεις για αργότερα και να επικεντρωθούν στο πιο σημαντικό, ότι όλα να πάνε καλά και να έρθει το παιδί με υγεία.

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την πατρότητα, λέγοντας ότι είναι ό,τι πιο όμορφο έχει ζήσει μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνοντας πως η οικογένεια έχει πλέον κεντρικό ρόλο στη ζωή του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα επαγγελματικά του, σημειώνοντας πως το νέο του τραγούδι με τη Δέσποινα Βανδή έχει αγαπηθεί ήδη από το κοινό και συνεχίζει να πηγαίνει πολύ καλά.

Μιλώντας για το δεύτερο παιδί που περιμένει, μετά το γιο του, Βασίλη, ο Κωνσταντίνος Αργυρός δήλωσε: «Πρώτα ο Θεός να έρθει και θα τα βρούμε όλα. Ανυπομονώ. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Δεν έχουμε σκεφτεί ονόματα, πρώτα περιμένουμε να πάνε όλα καλά».

Ωστόσο, οι τόνοι ανέβηκαν όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια που κυκλοφορούν γύρω από το όνομά του και συγκεκριμένα για τις φήμες που θέλουν την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να γίνεται νονά, και τον ίδιο να μπαίνει στο στίβο της πολιτικής. Εκεί, ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν έκρυψε την ενόχλησή του, ξεσπώντας δημόσια και βάζοντας τέλος σε όσα ακούγονται.

«Φτάνει πια! Για όνομα του Θεού. Αυτό που με νοιάζει είναι η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και η μουσική μου. Δεν με αφορούν αυτά που ακούγονται περί πολιτικής. Πόσες φορές να τα πω; Θα το πω άλλη μια φορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

