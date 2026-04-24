Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Κατερίνα Δαλάκα, η οποία ενημέρωσε η ίδια τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τα social media.

Η γνωστή αθλήτρια δημοσίευσε μια φωτογραφία από το κρεβάτι του νοσοκομείου, συνοδεύοντάς τη με ένα σύντομο, αλλά καθησυχαστικό μήνυμα, στο οποίο ανέφερε πως όλα εξελίχθηκαν ομαλά και ευχαρίστησε όσους της έστειλαν ευχές.

Αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, άφησε να εννοηθεί πως προχώρησε σε κάποια χειρουργική επέμβαση.

Τα τελευταία χρόνια, η Κατερίνα Δαλάκα έχει επιλέξει να απομακρυνθεί από την καθημερινότητα της Αθήνας, περνώντας περισσότερο χρόνο στην Κατερίνη, τον τόπο της.

Σε προσωπικό επίπεδο, φαίνεται να διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο, καθώς βρίσκεται σε σχέση με τον Θέμη Αμβροσιάδη. Οι δυο τους συχνά μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους, με κοινές εξόδους και ταξίδια, δείχνοντας πόσο δεμένοι είναι.

Παρά την πρόσφατη περιπέτεια υγείας, το μήνυμά της ήταν ξεκάθαρο και αισιόδοξο, καθησυχάζοντας όσους ανησύχησαν για την κατάστασή της.