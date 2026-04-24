Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 19χρονος παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο περίπου στις 08:00 το πρωί, επί της οδού Τζων Κέννεντυ, στο ύψος του Κολλεγίου Ανατόλια, στο ρεύμα ανόδου προς Πανόραμα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία. Ο 19χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, έχοντας τις αισθήσεις του. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.