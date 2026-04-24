Ερωτική αντιζηλία ήταν το κίνητρο που οδήγησε τον δράστη στο να μαχαιρώσει στην καρδιά τον 27χρονο Θεόφιλο και να τον εγκαταλείψει αιμόφυρτο στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο Θεόφιλος Χαλυβόπουλος εντοπίστηκε από περαστικό χτυπημένος σφοδρά από μαχαίρι το βράδυ της Τρίτης (22/04). Όπως όλα δείχνουν, το θύμα διατηρούσε για κάποιο διάστημα σχέση με μια κοπέλα, η οποία φαίνεται να ήταν και ο λόγος που εν τέλει πιάστηκε στα χέρια με τον 20χρονο δράστη που συνελήφθη, ο οποίος τώρα έχει δεσμό με την ίδια κοπέλα.

Δράστης και θύμα έδωσαν αιφνιδιαστικά ραντεβού στο συγκεκριμένο σημείο για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, καθώς φαίνεται πως ο 27χρονος συνέχιζε και μετά το χωρισμό τους να στέλνει μηνύματα στην νεαρή κοπέλα.

Παρών στο συμβάν ήταν και ένας 18χρονος φίλος του 20χρονου δράστη, ο οποίος ήταν και αυτός που είπε στην Αστυνομία τι συνέβη το μοιραίο βράδυ. Στους αστυνομικούς μίλησε και το κορίτσι, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο η ίδια εμπλέκεται στην υπόθεση.

Βίντεο από το πάρκο όπου σημειώθηκε η τραγωδία:

Ο 18χρονος ισχυρίστηκε πως δεν πρόλαβε να σταματήσει τον καβγά, όμως στις Αρχές προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι μετά το έγκλημα, οι δύο νεαροί απομακρύνθηκαν από το σημείο με αυτοκίνητο, εγκαταλείποντας τον Θεόφιλο χτυπημένο στο πάρκο Ασυρμάτου. Στη συνέχεια τα δύο αγόρια πήγαν πήραν τις φίλες τους από διαφορετικά σημεία και έπειτα, κλείστηκαν όλοι μαζί σε κάποιο χώρο, γεγονός που φανερώνει υπόθαλψη εγκληματία.

Ο δράστης, που υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, εμφανίστηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, στη ΓΑΔΑ, μαζί με δικηγόρο, αφού πρώτα έγινε έρευνα στο σπίτι του, χωρίς να εντοπιστεί.

Στη συνέχεια, ο Εισαγγελέας διέταξε να συλληφθούν και οι τέσσερις: Ο 20χρονος για ανθρωποκτονία και οι υπόλοιποι τρεις για υπόθαλψη εγκληματία. Σήμερα οι τέσσερις τους θα περάσουν το κατώφλι του στρατιωτικού Εισαγγελέα και θα χωριστεί η δικογραφία. Σημειώνεται πως ο 20χρονος είχε στο παρελθόν εντοπιστεί σε έλεγχο από ομάδα ΔΙΑΣ να έχει πάνω του ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών τα κινητά τηλέφωνα του Θεόφιλου και των συλληφθέντων

Διεξοδικά ερευνά το «ελληνικό FBI» κάθε λεπτομέρεια της υπόθεσης. Οι Αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν την αλληλουχία των γεγονότων που μετέτρεψαν μια προσωπική κόντρα σε στυγερή δολοφονία.

Στο «μικροσκόπιο» της έρευνας βρίσκονται τόσο οι επικοινωνίες μεταξύ των συλληφθέντων όσο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κανονίστηκε το «ραντεβού θανάτου».

Η μάχη σώμα με σώμα

Το μεσημέρι της Πέμπτης (23/4) πραγματοποιήθηκε η νεκροτομή του 27χρονου, γιου του Ταξίαρχου Γιώργου Χαλυβόπουλου. Ο ιατροδικαστής που πραγματοποίησε τη νεκροτομή στον 27χρονο, διαπίστωσε ότι το θανατηφόρο τραύμα ήταν στο ύψος της καρδιάς από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) και είχε και άλλα χτυπήματα στο σώμα του.

Ως αποτέλεσμα, πιστεύεται πως ο Θεόφιλος πάλεψε και ήρθε σε σωματική επαφή με τον δολοφόνο του.

Τα κρίσιμα 15 λεπτά από το σπίτι του 27χρονου μέχρι το πάρκο

Αστραπιαία φαίνεται πως έγιναν όλα το βράδυ της Τετάρτης (22/04) στο πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο, όπου βρέθηκε νεκρός ο 27χρονος Θεόφιλος, εντείνοντας το μυστήριο γύρω από την υπόθεση.

Μέσα σε δεκαπέντε λεπτά, ο γιος του ανώτατου αξιωματικού της ΓΑΔΑ, του Ταξίαρχου Γιώργου Χαλυβόπουλου, είχε δολοφονηθεί και είχε ήδη γνωστοποιηθεί το περιστατικό στις Αρχές.

Ο Θεόφιλος Χαλυβόπουλος βρέθηκε νεκρός στο πάρκο Ασυρμάτου με τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά.

Λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ, ο 27χρονος μαζί με τον πατέρα του παρακολουθούσαν αγώνα μπάσκετ. Στις 21:00 φέρεται να έφυγε από το σπίτι, πιθανότατα με κατεύθυνση προς το πάρκο Ασυρμάτου.

Δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής τι μεσολάβησε, πάντως ήδη στις 21:15, ένας άνδρας τον εντόπισε να κείτεται αιμόφυρτος στο έδαφος και κάλεσε αμέσως τις Αρχές και το ΕΚΑΒ.

Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον Θεόφιλο

Σε ανάρτησή του, ο Ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ., Γιώργος Χαλυβόπουλος γνωστοποίησε ότι η κηδεία του 27χρονου γιου του, που βρέθηκε νεκρός στο πάρκο του Ασυρμάτου, θα γίνει την σήμερα στις 11:00.