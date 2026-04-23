Η «Ζούγκλα» φέρνει στο φως βίντεο ντοκουμέντο από τον καβγά δύο 19χρονων κοριτσιών το βράδυ της Τετάρτης (22/4), στην Αγία Βαρβάρα, ο οποίος οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό της μιας κοπέλας, η οποία νοσηλεύεται στο «Θριάσιο».

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο της «Ζούγκλας»

Το χρονικό της υπόθεσης που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό της 19χρονης

Το βράδυ της Τετάρτης (22/4), λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ, σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου δύο νεαρές κοπέλες, φίλες, σύμφωνα με πληροφορίες, διαπληκτίστηκαν έντονα, με αποτέλεσμα η μία να σπρώξει την άλλη.

Η 19χρονη έπεσε σε τζαμαρία καταστήματος η οποία έσπασε. Από τα τζάμια τραυματίστηκε στο κεφάλι και τον λαιμό, και αρχικά διακομίστηκε στο «Κρατικό». Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο «Θριάσιο», όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή κοπέλα, παρόλο που μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, έχει διαφύγει τον κίνδυνο.