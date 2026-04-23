Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του αδελφού της αδικοχαμένης Ελευθερίας Γιακουμάκη για τον 40χρονο πρώην σύντροφό της, καθώς αποκάλυψε ότι είχε συνάντηση μαζί του στο Αστυνομικό Τμήμα και τον χαιρέτησε το βράδυ της Δευτέρας, στην Κρήτη.

Ο αδελφός της Ελευθερίας Γιακουμάκη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του creta24, είπε ότι «Συναντήθηκα με τον 40χρονο στο Αστυνομικό Τμήμα το βράδυ της Δευτέρας (20/4). Με χαιρέτησε με το χέρι που είχε σκοτώσει την αδελφή μου». Την ίδια στιγμή, τονίζει χαρακτηριστικά ότι «χωρίς εγώ να του πω τίποτα, μου είπε “δεν ξέρω που είναι η Ελευθερία, έχω να μιλήσω μαζί της δύο μήνες”».

Τι δείχνει το υλικό από κάμερες ασφαλείας

Το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και στοιχεία που έχουν στην διάθεσή τους οι αστυνομικές Αρχές «δείχνουν» ως δράστη της δολοφονίας της 43χρονης τον πρώην σύντροφό της.

Από την πρώτη στιγμή που τέλεσε το έγκλημα, ο 40χρονος προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του. Ακόμη και στους αστυνομικούς που τον προσήγαγαν, είπε ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί με την 43χρονη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από την Κυριακή 19 Απριλίου. Ενώ ακόμη και όταν συνάντησε τον αδελφό της αδικοχαμένης γυναίκας στο Αστυνομικό Τμήμα, δεν δίστασε να τον χαιρετήσει και να του πει ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκεται η Ελευθερία.

Την Παρασκευή το τελευταίο αντίο στην 43χρονη

Αύριο Παρασκευή (24/4), στις Δαφνές Ηρακλείου, θα παιχτεί η τελευταία πράξη της τραγωδίας, με συγγενείς και φίλους να αποχαιρετούν την 43χρονη που έφυγε με τόσο σκληρό και άδικο τρόπο από τη ζωή.

Η κηδεία της θα γίνει στις 13:00 από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στον τόπο που έζησε η Ελευθερία. Η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης (22/4), μέσα στο αυτοκίνητό της, τρεις ημέρες αφότου είχαν χαθεί τα ίχνη της.

Ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, φαίνεται ότι της έδωσε ραντεβού θανάτου την Κυριακή (19/04), και αφού την εκτέλεσε με μια σφαίρα στο κεφάλι, ακριβώς μόλις συναντήθηκαν, στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα στην περιοχή Σταυρακιανή Καμάρα, στις Δαφνές, μετέφερε το αυτοκίνητο με τη σορό της στην Αγία Βαρβάρα, τόπο καταγωγής του.

Όλες αυτές τις μέρες, η οικογένειά της αγωνιούσε για την τύχη της, και οι φόβοι τους, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκαν.

Ο 40χρονος, την Τρίτη 21 Απριλίου, όταν ένιωσε ότι ο κλοιός στενεύει γύρω του και πως οι Αρχές βρίσκονταν κοντά στην εξιχνίαση του εγκλήματος, έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα στο ξωκλήσι της Παναγίας Καρδιώτισσας, κοντά στον Προφήτη Ηλία. Η κηδεία του τελέστηκε στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Πελαγίας, στην Αγία Βαρβάρα, εκεί που είχε προσπαθήσει να κρύψει τη σορό της άτυχης γυναίκας.

Πηγή: creta24