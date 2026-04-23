Στη σύλληψη ατόμου με διεθνές ένταλμα σύλληψης, προχώρησαν χθες (22/4) το πρωί στην περιοχή της Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, στο πλαίσιο ενδελεχούς έρευνας, έπειτα από επικοινωνία με το Τμήμα της Interpol, της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.

Πρόκειται για έναν 61χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί «Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων» της Interpol, που εκδόθηκε από τις Αρχές της Αλβανίας, για το αδίκημα της ληστείας, που έλαβε χώρα στην Κορυτσά Αλβανίας, τον Αύγουστο του 2017. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω στερείται νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής του στην ελληνική επικράτεια.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Aρχές.