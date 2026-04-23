Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/04) στην Αγία Βαρβάρα, με καβγά μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών.

Λίγο μετά τις 21:00, δύο νεαρές κοπέλες, φίλες, σύμφωνα με πληροφορίες, διαπληκτίστηκαν έντονα με αποτέλεσμα η μία να σπρώξει την άλλη.

Σημειώνεται πως η 19χρονη έπεσε σε τζαμαρία καταστήματος η οποία έσπασε. Από τα τζάμια τραυματίστηκε στο κεφάλι και τον λαιμό και αρχικά διακομίστηκε στο «Κρατικό». Στη συνέχεια μετφέρθηκε στο Μεταθριάσιο, όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή κοπέλα παρόλο που μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο, έχει διαφύγει τον κίνδυνο.