Βίντεο / Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Μυστήριο υπάρχει γύρω από τον θάνατο του 25χρονου γιου του ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ, και συγκεκριμένα του Ταξίαρχου, Γιώργου Χαλυβόπουλου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο νεαρός άνδρας βρέθηκε νεκρός με μαχαιριά στην καρδιά στο πάρκο Ασυρμάτου της περιοχής. Τον εντόπισε, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, ένας αλλοδαπός να κείτεται αιμόφυρτος στο έδαφος και κάλεσε αμέσως τις Αρχές.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι αστυνομικοί συλλέγουν μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Σημειώνεται πως ο 25χρονος βρέθηκε νεκρός σε «τυφλό» σημείο του πάρκου, στο οποίο δεν υπάρχουν κάμερες.

Εξετάζουν όμως το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες περιμετρικά του πάρκου Ασυρμάτου, με σκοπό να δουν τι συνέβη πριν τη δολοφονία. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, οδηγούν στο ότι συνέβη κάποιος καβγάς, ο οποίος μάλιστα μπορεί να οφείλεται και σε οπαδικά κίνητρα.

«Το παιδί περπάτησε λίγα μέτρα και ξεψύχησε»

Μαρτυρία σοκ έδωσε στη «Ζούγκλα» φίλος του πατέρα του θύματος υποστηρίζοντας πως το «το παιδί περπάτησε λίγα μέτρα και ξεψύχησε».

«Το παιδί περπάτησε μερικά μέτρα και ξεψύχησε. Τον μαχαίρωσαν στην καρδιά. Εδώ υπάρχει πολλή εγκληματικότητα, είναι αληταρία. Η περιοχή έχει ναρκωτικά, έχουν πέσει από ναρκωτικά και ηρωίνες πολλοί. Ο χώρος δεν φυλάγεται», είπε ο φίλος και γείτονας του ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ.

Η εγκληματικότητα στην περιοχή

Η σορός του νεαρού άνδρα βρέθηκε κοντά σε ψητοπωλείο της περιοχής, όπου τον Ιανουάριο υπήρξε επεισόδιο με πυροβολισμούς. Οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν τα δύο περιστατικά έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους.

Σημειώνεται, επίσης, ότι στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου συχνάζουν οργανωμένοι οπαδοί, συνδέσμων μεγάλων ομάδων.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας, η οποία εστιάζει γύρω από τους λόγους που οδήγησαν στον καβγά ανάμεσα στο θύμα και τον δράστη ή τους δράστες.