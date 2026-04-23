Με μια παρέμβαση που συνδύασε ευθείες καταγγελίες, θεσμικά μηνύματα και σαφείς αποστάσεις από την πολιτική αντιπαράθεση, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, τοποθετήθηκε εκτενώς στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, φωτίζοντας όλες τις πτυχές της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το ευρύτερο ζήτημα της διαφθοράς.

Από την πρώτη κιόλας αναφορά της, έδωσε τον τόνο: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει καταστεί συνώνυμο της διαφθοράς», δήλωσε, περιγράφοντας μια υπόθεση που όπως υπογράμμισε, φέρει έντονα στοιχεία νεποτισμού και πελατειακών σχέσεων.

Την ίδια στιγμή, χαρακτήρισε ως «αντιπερισπασμό» τις επιθέσεις που δέχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την πολιτική διάσταση της κριτικής που ασκείται στον θεσμό.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, η Ευρωπαία Εισαγγελέας, κλήθηκε να απαντήσει αν δέχεται επιθέσεις από κυβερνητικά στελέχη. Η απάντησή της ήταν χαρακτηριστική της στάσης που κράτησε συνολικά:

«Δεν σχολιάζω όσα λένε οι πολιτικοί. Αν το έκανα, θα έπρεπε να περνάω 23 ώρες την ημέρα επαναλαμβάνοντας τα ίδια».

Με τη φράση αυτή επέλεξε να κρατήσει σαφή απόσταση από την πολιτική αντιπαράθεση, χωρίς ωστόσο να αφήσει αναπάντητες τις αιχμές.

«Μεγάλη επιτυχία» η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μιλώντας στη συζήτηση με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα, η Κοβέσι επιχείρησε να αποτιμήσει τον ρόλο του θεσμού που ηγείται:

«Αν έπρεπε να περιγράψω την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με μία πρόταση, θα έλεγα ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία και έχει άμεση επίδραση στη ζωή των πολιτών».

Τόνισε ότι υπάρχει αυξημένη προσφυγή πολιτών στον θεσμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξηγώντας: «Αν δεν εμπιστεύεσαι έναν θεσμό, δεν ζητάς τη βοήθειά του».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους τρεις Ευρωπαίους Εισαγγελείς από την Ελλάδα, σε μια περίοδο που η παραμονή τους βρίσκεται στο επίκεντρο.

«Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και τους εμπιστεύομαι απόλυτα», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι για την παράταση της απόσπασής τους απαιτείται απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου.

Νέες καταγγελίες και ανοιχτό πεδίο ερευνών

Αναφερόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Κοβέσι ξεκαθάρισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη:

«Έχουμε αρκετές υποθέσεις. Πιθανώς θα υπάρξουν και άλλες καταγγελίες για πιθανά αδικήματα», ανέφερε, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προεξοφλήσει αν θα σχηματιστούν νέες δικογραφίες.

Το μήνυμα ήταν σαφές: η υπόθεση δεν έχει κλείσει και ενδέχεται να διευρυνθεί.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν όταν ρωτήθηκε για την κριτική που δέχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Αντικρούω κατηγορηματικά τις κατηγορίες και τους ισχυρισμούς», τόνισε, για να προσθέσει με εμφανή ειρωνεία: «Ποιος ασκεί κριτική; Οκ, πολιτικοί…».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι επιθέσεις αυτές λειτουργούν ως αντιπερισπασμός, επιχειρώντας όπως άφησε να εννοηθεί, να αποπροσανατολίσουν από την ουσία των ερευνών.

«Δεν κατηγορούμε πολιτικούς-ερευνούμε υποθέσεις»

Παρά την ένταση των τοποθετήσεών της, η Λάουρα Κοβέσι θέλησε να διαχωρίσει σαφώς τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από την πολιτική αντιπαράθεση.

Ξεκαθάρισε ότι ο θεσμός «δεν κατηγορεί πολιτικούς», αλλά «κάνει τη δουλειά του, ερευνώντας τις υποθέσεις που φτάνουν σε αυτόν».

Κληθείσα να σχολιάσει την άρση ασυλίας 13 βουλευτών, η Ευρωπαία Εισαγγελέας τη χαρακτήρισε αναγκαία:

«Είναι λογικό και θέμα σεβασμού στους κανόνες να ζητείται άρση ασυλίας ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες».

Μάλιστα, σημείωσε ότι η απόφαση της ελληνικής Βουλής είναι θετική και εξέφρασε την ελπίδα οι διαδικασίες να προχωρήσουν γρήγορα.

Επανερχόμενη στην ουσία της υπόθεσης, υπογράμμισε ότι πρακτικές όπως η απάτη και η κατάχρηση εξουσίας συνιστούν σαφή ποινικά αδικήματα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας.

«Κανείς δεν μπορεί να με πείσει ότι τέτοιες πράξεις αποτελούν μέρος της δουλειάς ενός πολιτικού», ανέφερε με έμφαση.

Σκληρή κριτική για το πλαίσιο αντιμετώπισης της απάτης

Ένα από τα πιο αιχμηρά σημεία της τοποθέτησής της αφορούσε τη μεταχείριση της απάτης στην Ελλάδα:

«Αν κάποιος διαπράξει απάτη στην Ελλάδα, επιστρέφει τα χρήματα και μένει ελεύθερος. Πώς είναι δυνατόν αυτό;»

Η παρατήρηση αυτή άγγιξε τον πυρήνα του προβλήματος, θέτοντας ζήτημα αποτρεπτικότητας του συστήματος.

Ωστόσο, σημείωσε ότι μετά από επαφές με τις ελληνικές αρχές έχουν γίνει αλλαγές στη νομοθεσία, στο πλαίσιο μιας πιο αποτελεσματικής –όπως είπε– ευρωπαϊκής προσέγγισης.

Απαντώντας σε ερώτηση για το γεγονός ότι περίπου το 5% των υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορά την Ελλάδα, η Λάουρα Κοβέσι απέφυγε τις εύκολες συγκρίσεις:

«Δεν έχουμε λίστα με τις πιο διεφθαρμένες χώρες», είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Ρουμανία, που όπως σημείωσε, κατάφερε να αλλάξει.

Το γενικό της συμπέρασμα ήταν σαφές: «Δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Υπάρχει απάτη και διαφθορά παντού».

Η ίδια στάθηκε και στις πρακτικές δυσκολίες της έρευνας:

«Στόχος είναι να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό. Αλλά είμαστε άνθρωποι, έχουμε μόνο 24 ώρες την ημέρα και τρεις εισαγγελείς που πρέπει να διαβάσουν χιλιάδες έγγραφα».

Αποκάλυψε ότι υπάρχει ήδη επικοινωνία με το υπουργείο Εσωτερικών για ενίσχυση των πόρων, ενώ αναμένεται περαιτέρω υποστήριξη σε ανθρώπινο δυναμικό.

Κλείνοντας, η Κοβέσι απηύθυνε ένα σαφές και άμεσο μήνυμα προς τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης:

«Αυτοί οι εισαγγελείς έχουν το θάρρος να το κάνουν. Αν είσαι εισαγγελέας και βλέπεις απάτη, κάνε τη δουλειά σου».

Μια φράση που συμπυκνώνει το συνολικό της στίγμα: θεσμική επιμονή, πίεση για αποτελέσματα και μηδενική ανοχή στη διαφθορά.