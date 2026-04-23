Νέα στοιχεία είδαν το φως τη δημοσιότητας για την γυναικοκτονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη.

Εκτιμάται από τις Αρχές ότι ο πρώην σύντροφός της την δολοφόνησε,καθώς είχε εμμονή μαζί της. Το γεγονός αυτό ενισχύεται, καθώς από μαρτυρίες προκύπτει ότι την περίοδο που ήταν μαζί με την 43χρονη μητέρα τριών παιδιών είχε τοποθετήσει συσκευή GPS στο όχημά της, με σκοπό να παρακολουθεί κάθε της μετακίνηση.

Πίσω από το έγκλημα, υπήρχε μία σχέση με πολλές εντάσεις. Συγγενείς της 43χρονης περιγράφουν μια περίοδο συγκρούσεων και απομάκρυνσης, με την ίδια να έχει εκφράσει την ανακούφισή της όταν η σχέση έληξε.

«Το μόνο που είχα ακούσει από το στόμα της αγνοούμενης ήταν το διάστημα που είχαν χωρίσει. Είπε: “γλύτωσα, επιτέλους ξεμπέρδεψα”. Είχαν εντάσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά συγγενικό της πρόσωπο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο 40χρονος επιχείρησε να δημιουργήσει ένα άλλοθι μετά την εξαφάνιση της γυναίκας, διαμορφώνοντας ένα αφήγημα που όμως κατέρρευσε γρήγορα, υπό το βάρος των αποδείξεων. Την σκότωσε και έπειτα έβαλε τέλος στη ζωή του.

Είχε αφήσει σημείωμα στην νυν σύντροφό του ότι θα αυτοκτονήσει

Ο Μαρίνος Ανδρεαδάκης, παρόλο που φαινομενικά είχε προχωρήσει τη ζωή του καθώς είχε νέα σχέση, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι δεν τον ήθελε η Ελευθερία. Ο 40χρονος τον τελευταίο καιρό είχε νέα σύντροφο, στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αφήσει σημείωμα.

Στο σημείωμα ανέφερε πως είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στη ζωή του. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το τι παραπάνω έγραφε στο σημείωμά του ο αυτόχειρας.

Υπενθυμίζουμε πως ο Μαρίνος είχε επιχειρήσει στο παρελθόν να κάνει δύο ακόμη απόπειρες αυτοκτονίας.

Η σφαίρα που «μίλησε» και το όπλο που αναζητείται

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα αποκαλύπτουν εκτέλεση εξ επαφής της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, με τη σφαίρα να διαπερνά το κεφάλι και να καταλήγει στο ταμπλό του οχήματος. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το πιστόλι 9 χιλιοστών που δεν έχει εντοπιστεί, ενώ οι κινήσεις του δράστη πριν και μετά το έγκλημα, ενισχύουν το σενάριο προσχεδιασμένης δολοφονίας.

Η ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Αγία Βαρβάρα, καθώς και η πλήρης νεκροψία-νεκροτομή που ακολουθεί, αναμένεται να δώσουν οριστικές απαντήσεις για την ακριβή απόσταση και τον τρόπο του πυροβολισμού, ρίχνοντας φως στις τελευταίες στιγμές της άτυχης γυναίκας.

Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την ανάλυση του προανακριτικού υλικού, ολοκληρώνοντας μια έρευνα που επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους της οικογένειας και της τοπικής κοινωνίας.