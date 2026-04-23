Συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, με την πακιστανική κυβέρνηση να καταθέτει νέα πρόταση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, όπως μετέδωσε την Πέμπτη (23/4), το Al Arabiya.

Η νέα πρόταση του Πακιστάν για τα Στενά του Ορμούζ

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται Πακιστανό αξιωματούχο, το σχέδιο προβλέπει ότι το Ιράν θα επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση από το Στενό, με αντάλλαγμα την μερική άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Συγκρατημένη αισιοδοξία»

Στο δημοσίευμα, γίνεται λόγος για «συγκρατημένη αισιοδοξία» στο Πακιστάν για την πρόταση, με τη χώρα να έχει αναλάβει ρόλο βασικού διαμεσολαβητή μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι οι επαφές με την Τεχεράνη συνεχίζονται, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει απάντηση από την ιρανική πλευρά.