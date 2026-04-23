Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως «δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα» στον πόλεμο, παρά την πρόταση του χθες, Τετάρτη για παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν.
Παράλληλα, εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως ο πρόεδρος δεν θεωρεί τα περιστατικά στα Στενά του Ορμούζ ως παραβίαση της εκεχειρίας. «Ο Τραμπ δηλώνει ικανοποιημένος με την οικονομική πίεση που ασκείται στο Ιράν και δεν έχει θέσει αυστηρή προθεσμία» για την απάντηση της Τεχεράνης, μετά την παράταση της εκεχειρίας», είπε ο εκπρόσωπός του.
Υπενθυμίζουμε πως χθες οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν σε τρία πλοία, επειδή «αγνόησαν τις προειδοποιήσεις» τους, μεταξύ αυτών και το ελληνόκτητο containership «Epaminondas».
Το Ιράν στη συνέχεια κατέσχεσε τα δυο εξ αυτών, το πλοίο ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas» και το «MSC Francesca», ενώ απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο να ανοίξει το Ορμούζ όσο δεν αίρεται ο αποκλεισμός των λιμανιών του από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.
Πάντως το μόνο σίγουρο είναι πως ο ναυτικός αποκλεισμός και από τις δύο πλευρές στα Στενά του Ορμούζ καθυστερεί τις συνομιλίες.
Το ρεσάλτο των Ιρανών στα πλοία «Epaminondas» και «Francesca»
Οι «Φρουροί της Επανάστασης» έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από το ρεσάλτο που πραγματοποίησαν στο ελληνικών συμφερόντων πλοίο «Epaminondas» και στο ιταλικών συμφερόντων με σημαία Παναμά, πλοίο «Francesca».
Τα πλάνα από την επιχείρηση των Ιρανών στα δύο πλοία είναι εντυπωσιακά.
Οι ΗΠΑ αναφέρουν πως εμπόδισαν τη διέλευση 31 πλοίων προς το Ιράν
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι «διέταξε 31 πλοία να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν σε λιμάνια» στο πλαίσιο του «αποκλεισμού κατά του Ιράν».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα περισσότερα πλοία ήταν πετρελαιοφόρα και ότι «συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες των ΗΠΑ».
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαρακτήρισε τον αποκλεισμό ως ένα από τα «κύρια εμπόδια» για «αυθεντικές διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ.
Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου ανέφερε με τη σειρά της πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ικανοποιημένος» με τον αποκλεισμό, τον οποίο χαρακτήρισε «αποτελεσματικό και επιτυχημένο».
Αραγτσί: Η επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ είναι «τη ρίζα της ανασφάλειας» στον Κόλπο και στο Ορμούζ
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ανέφερε πως οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ είναι τη «ρίζα της ανασφάλειας» στον Κόλπο και στο Στενό του Ορμούζ.
Ο Αμπάς Αραγτσί συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο της Νότιας Κορέας Τσούνγκ Μπιούνγκ-χα στην Τεχεράνη και κάλεσε τις χώρες να «υιοθετήσουν μια σαφή και αποφασιστική στάση καταδικάζοντας αυτές τις επιθέσεις».
Ο Αραγτσί σημείωσε ότι το Ιράν έχει λάβει μέτρα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για την υπεράσπιση της ασφάλειας και των συμφερόντων του, προσθέτοντας ότι η ευθύνη για τις συνέπειες «βαρύνει τους επιτιθέμενους».
Ιράν: Εκτελέσθηκε άνδρας που συνδέεται με αντιπολιτευόμενη οργάνωση, σύμφωνα με το Mizan
Το Ιράν εκτέλεσε έναν άνδρα καταδικασμένο για σχέσεις τόσο με την εξόριστη αντιπολιτευόμενη οργάνωση Μουτζαχεντίν-ε-Χαλκ όσο και με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων του δικαστικού σώματος Mizan.
Σύμφωνα με το Mizan, ο άνδρας ήταν ο Σολταναλί Σιρζαντί Φαχρ, από καιρό μέλος των Μουτζαχεντίν-ε-Χαλκ, ο οποίος βρέθηκε ένοχος για συνεργασία με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών.
Η θανατική καταδίκη του επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο και η εκτέλεσή του πραγματοποιήθηκε αφού ολοκληρώθηκαν οι νομικές διαδικασίες, μετέδωσε το Mizan.
Πεντάγωνο: Θα χρειαστούν έξι μήνες για την απομάκρυνση των ναρκών στα Στενά του Ορμούζ
Η σχετική ενημέρωση πραγματοποιήθηκε σε απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων την Τρίτη, όπου αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας παρουσίασαν την εκτίμησή τους για την κατάσταση στο πεδίο των επιχειρήσεων.