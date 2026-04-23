Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως «δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα» στον πόλεμο, παρά την πρόταση του χθες, Τετάρτη για παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως ο πρόεδρος δεν θεωρεί τα περιστατικά στα Στενά του Ορμούζ ως παραβίαση της εκεχειρίας. «Ο Τραμπ δηλώνει ικανοποιημένος με την οικονομική πίεση που ασκείται στο Ιράν και δεν έχει θέσει αυστηρή προθεσμία» για την απάντηση της Τεχεράνης, μετά την παράταση της εκεχειρίας», είπε ο εκπρόσωπός του.

Υπενθυμίζουμε πως χθες οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν σε τρία πλοία, επειδή «αγνόησαν τις προειδοποιήσεις» τους, μεταξύ αυτών και το ελληνόκτητο containership «Epaminondas».

Το Ιράν στη συνέχεια κατέσχεσε τα δυο εξ αυτών, το πλοίο ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas» και το «MSC Francesca», ενώ απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο να ανοίξει το Ορμούζ όσο δεν αίρεται ο αποκλεισμός των λιμανιών του από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Πάντως το μόνο σίγουρο είναι πως ο ναυτικός αποκλεισμός και από τις δύο πλευρές στα Στενά του Ορμούζ καθυστερεί τις συνομιλίες.

Το ρεσάλτο των Ιρανών στα πλοία «Epaminondas» και «Francesca»

Οι «Φρουροί της Επανάστασης» έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από το ρεσάλτο που πραγματοποίησαν στο ελληνικών συμφερόντων πλοίο «Epaminondas» και στο ιταλικών συμφερόντων με σημαία Παναμά, πλοίο «Francesca».

Τα πλάνα από την επιχείρηση των Ιρανών στα δύο πλοία είναι εντυπωσιακά.

