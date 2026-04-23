Κόλαφος για την Ελλάδα είναι η έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2026, που βασίζεται σε στοιχεία του 2025. Σύμφωνα με αυτή, οι φόροι είναι «θηλιά» για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), παρότι η φορολογική επιβάρυνση για τον μέσο άγαμο εργαζόμενο στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 0,16 ποσοστιαίες μονάδες από 39,5% το 2024, σε 39,3% το 2025 και πάλι εξακολουθεί να παραμένει αισθητά υψηλότερη από τον μέσο όρο, ο οποίος το 2025 ήταν 35,1% (34,9% το 2024).

Το 2025, η Ελλάδα είχε την 19η υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση μεταξύ των 38 χωρών μελών του Οργανισμού, σε σύγκριση με την 18η το 2024.

Στην Ελλάδα, ο φόρος εισοδήματος και οι εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αντιπροσωπεύουν συνολικά το 72% της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, σε σύγκριση με το 77% της συνολικής μέσης φορολογικής επιβάρυνσης του ΟΟΣΑ.

Η Ελλάδα είχε την 4η υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση στον ΟΟΣΑ για έναν μέσο έγγαμο εργαζόμενο με δύο παιδιά, με ποσοστό 37,5% το 2025, που συγκρίνεται με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 26,2%. Η χώρα κατείχε την ίδια θέση το 2024.

Τα επιδόματα και οι φορολογικές διατάξεις, που σχετίζονται με τα παιδιά, τείνουν να μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση για τους εργαζόμενους γονείς, σε σύγκριση με τον μέσο άγαμο εργαζόμενο. Στην Ελλάδα το 2025, αυτή η μείωση (1,9 ποσοστιαίες μονάδες) ήταν μικρότερη από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (8,9 ποσοστιαίες μονάδες).

Στη χώρα μας, η φορολογική επιβάρυνση για τον μέσο άγαμο εργαζόμενο αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες από 38,7%, σε 39,3%, μεταξύ 2000 και 2025. Κατά την ίδια περίοδο, η μέση φορολογική επιβάρυνση σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ μειώθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα από 36,1% σε 35,1%.

Μεταξύ 2015 και 2025, η φορολογική επιβάρυνση για τον μέσο άγαμο εργαζόμενο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες. Κατά την ίδια περίοδο, η φορολογική επιβάρυνση για τον μέσο άγαμο εργαζόμενο σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ μειώθηκε κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες από 35,2%, σε 35,1%.

Στην Ελλάδα, ο μέσος άγαμος εργαζόμενος αντιμετώπιζε καθαρό μέσο φορολογικό συντελεστή 26,1% το 2025 (16ος υψηλότερος μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ), σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 25,1%.

Εν ολίγοις, στην Ελλάδα, ο καθαρός μισθός ενός μέσου άγαμου εργαζόμενου, μετά από φόρους και επιδόματα, ήταν 73,9% του ακαθάριστου μισθού του, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 74,9%.

Λαμβάνοντας υπόψη τα επιδόματα που σχετίζονται με τα παιδιά και τις φορολογικές διατάξεις, ο μέσος καθαρός φορολογικός συντελεστής ενός μέσου έγγαμου εργαζόμενου με δύο παιδιά στην Ελλάδα ήταν 23,8% το 2025, ο οποίος είναι ο 4ος υψηλότερος στον ΟΟΣΑ και συγκρίνεται με 14,7% για τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Αυτό σημαίνει ότι ένας μέσος έγγαμος εργαζόμενος με δύο παιδιά στην Ελλάδα είχε καθαρό μισθό, μετά από φόρους και οικογενειακά επιδόματα, 76,2% του ακαθάριστου μισθού του, σε σύγκριση με 85,3% για τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

