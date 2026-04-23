Ερωτική αντιζηλία οδήγησε στη δολοφονία του 27χρονου Θεόφιλου στο Πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο, χθες, Τετάρτη 22 Απριλίου. Όπως όλα δείχνουν, το θύμα διατηρούσε για κάποιο διάστημα σχέση με μια κοπέλα, η οποία φαίνεται να ήταν και ο λόγος που εν τέλει πιάστηκε στα χέρια με έναν άλλον άνδρα – τον δράστη και νυν σύντροφο του κοριτσιού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δράστης και θύμα έδωσαν αιφνιδιαστικά ραντεβού στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς η πρώην σύντροφος του Θεόφιλου έχει τώρα σχέση με τον 20χρονο που έχει προσαχθεί και ανακρίνεται από τις Αρχές. Το ραντεβού δόθηκε καθώς, παρά τον χωρισμό, το θύμα συνέχιζε να ενοχλεί την κοπέλα.

Παρών στο συμβάν ήταν και ένας 18χρονος φίλος του 20χρονου δράστη, ο οποίος ήταν και αυτός που είπε στην Αστυνομία τι συνέβη το μοιραίο βράδυ. Στους αστυνομικούς μίλησε και το κορίτσι, εξηγώντας πώς η ίδια εμπλέκεται στην υπόθεση.

Ο 18χρονος ισχυρίστηκε πως δεν πρόλαβε να σταματήσει τον καβγά, όμως στις Αρχές προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι μετά το έγκλημα, οι δύο νεαροί απομακρύνθηκαν από το σημείο με αυτοκίνητο, πήγαν πήραν τις φίλες τους από διαφορετικά σημεία και έπειτα, κλείστηκαν όλοι μαζί σε κάποιο δωμάτιο.

Ο δράστης, που υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, εμφανίστηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, στη ΓΑΔΑ, μαζί με δικηγόρο, αφού πρώτα έγινε έρευνα στο σπίτι του, χωρίς να εντοπιστεί.

Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας διέταξε να συλληφθούν και οι τέσσερις: Ο 20χρονος για ανθρωποκτονία και οι υπόλοιποι τρεις για υπόθαλψη εγκληματία. Θα πάνε όλοι μαζί το πρωί σε στρατιωτικό εισαγγελέα, λόγω του δράστη, που είναι ναύτης. Εκεί θα χωριστεί η δικογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος είχε στο παρελθόν εντοπιστεί σε έλεγχο από ομάδα ΔΙΑΣ να έχει πάνω του ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα.

Πάλεψε σώμα με σώμα με τον δολοφόνο του

Το μεσημέρι της Πέμπτης (23/4) πραγματοποιήθηκε η νεκροτομή του 27χρονου, γιου του Ταξίαρχου Γιώργου Χαλυβόπουλου. Ο ιατροδικαστής που πραγματοποίησε τη νεκροτομή στον 27χρονο, διαπίστωσε ότι το θανατηφόρο τραύμα ήταν στο ύψος της καρδιάς από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) και είχε και άλλα χτυπήματα στο σώμα του.

Ως αποτέλεσμα, πιστεύεται πως ο Θεόφιλος πάλεψε και ήρθε σε σωματική επαφή με τον δολοφόνο του.

Με βάση αυτά τα ευρήματα, θα πραγματοποιηθεί έρευνα για πιθανά αποτυπώματα και γενετικό υλικό στα ρούχα του.

Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν επίσης ζητηθεί τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.