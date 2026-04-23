Τον «επικοινωνιακό χαρακτήρα των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, προκειμένου να καλύψει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στο Open και πρόσθεσε:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να ανακοινώσει ένα ελάχιστο ποσοστό του πρωτογενούς πλεονάσματος 5% την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και η Κοβέσι ήταν στην Ελλάδα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε στον Κυριάκο Πιερρακάκη πο χαρακτήρισε παράνομη την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι να υπάρχει μια δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση για να ωφελούνται όλες οι κοινωνικές ομάδες. Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο χαμηλότερο της ΕΕ. Να ανασταλεί ο ΦΠΑ για ένα εξάμηνο και να δοθεί 13η σύνταξη που παρότι την είχε ψηφίσει ο κ. Μητσοτάκης, την κατήργησε όταν βγήκε κυβέρνηση».

Ακολούθως υποστήριξε: «Λέει ότι είναι παράνομη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τα δισ. των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα; Έχουν αφαιμάξει την κοινωνία και είναι αυτοί νόμιμοι; Τι κάνει, το παίζει Ντάισελμπλουμ ο κ. Πιερρακάκης; Πρόεδρος του Eurogroup είναι για να βοηθάει τη χώρα, όχι για να κουνάει το δάχτυλο. Το κόστος των μέτρων που προτείνουμε είναι 1,8 δις και βγαίνουν από τα έκτακτα έσοδα του υπερπλεονάσματος μια χαρά».

Για το θέμα των συνεργασιών στην Κεντροαριστερά ανέφερε: «Έχουμε αποφασίσει ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπάρχει ένας δυνατός προοδευτικός πόλος στις επόμενες εκλογές. Προτείναμε μια μεγάλη προοδευτική συμμαχία όμως ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε την αυτόνομη κάθοδο παίζοντας το παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη και η Νέα Αριστερά ταλαντευόταν εσωτερικά ενώ θα έπρεπε να έχουμε συμπόρευση εδώ και ένα χρόνο». Έθεσε δε το ερώτημα:

«Θα κάνουμε κάτι;» και πρόσθεσε: «Εμείς αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε με όσους θέλουν και μπορούν και είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλ. Τσίπρα. Δουλεύουμε ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύγκλισης και συμπόρευσης».

Αναφερόμενος στους βουλευτές που κάνουν δηλώσεις στα ΜΜΕ είπε: «Καταλαβαίνω την ανησυχία που υπάρχει αλλά δεν μπορεί να γίνεται μια συζήτηση με προσωπικές αγωνίες».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Σωκράτης Φάμελλος επικοινώνησε με τους δύο βουλευτές Ανδρέα Παναγιωτόπουλο – ο οποίος στην συνέχεια έκανε διευκρινιστικές δηλώσεις ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ- και με τον Συμεών Κεδίκογλου ο οποίος αναγνώρισε το λάθος του.

Τέλος ως προς το δήθεν θέμα που ανακάλυψε «η κυβερνητική κυρίως προπαγάνδα με αφορμή δηλώσεις του Κώστα Αρβανίτη», ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ποτέ δεν κατέθεσε σχόλιο για νοθεία στην κάλπη. Ωστόσο, υπάρχει στη συζήτηση ότι με συστηματικό τρόπο υπήρχε διεκδίκηση εκλογικής επιρροής».