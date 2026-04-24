Στο πένθος βυθίστηκε η Κρήτη με τη γυναικοκτονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη. Τα τρία της παιδιά, ο αδελφός, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» σήμερα στην άτυχη μητέρα.

Η κηδεία θα τελεστεί στις Δαφνές Ηρακλείου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στη 13:00, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00, προκειμένου συγγενείς και φίλοι να τν αποχαιρετίσουν.

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία, αφού τα 24ωρα αγωνίας και φόβου μετατράπηκαν σε οδύνη για τα τρία αγαπημένα της παιδιά.

Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος

Κυριακή 19 Απριλίου

11:02 – Δαφνές: H 43χρονη φεύγει με το λευκό Honda από το σπίτι της

11:07 – Αθάνατοι ξωκκλήσι: Συνάντηση στο παρεκκλήσι Αγίου Παντελεήμονα

12:00 – Ε.Ο Ηρακλείου Μοιρών – Αθάνατοι: O 43χρονος φτάνει σε καφετέρια στη διασταύρωση Αθανάτων. Καλεί ταξί με προορισμό το σπίτι του στις Μαλάδες. Παίρνει το λευκό Smart, και επιστρέφει παρεκκλήσι.

Αγία Βαρβάρα – Αγροτική τοποθεσία: Το λευκό Honda κινείται στην Ηρακλείου – Μοιρών, με κατεύθυνση προς την Αγία Βαρβάρα.

Εγκαταλείπει το όχημα στο βάθος της ρεματιάς

13:13 – Ε.Ο. Ηρακλείου Μοιρών – Αγία Βαρβάρα: Κινείται πεζός κοντά στο βενζινάδικο: Καλεί ταξί και επιστρέφει στη Σταυρακιανή Καμάρα

14:00: Ο 43χρονος απομακρύνεται από την περιοχή με το λευκό Smart

Η 43χρονη έφυγε την Κυριακή όμως δεν γύρισε ποτέ πίσω

Η Ελευθερία έφυγε το πρωί της Κυριακής, όμως δεν γύρισε ποτέ πίσω. Πίστευε ότι δεν θα καθυστερούσε, ούτε την τσάντα της δεν πήρε, φεύγοντας από το σπίτι της. Πιθανολογείται ότι είχε ζητήσει να συναντηθούν με κάποιο πρόσχημα ο 40χρονος πρώην σύντροφος της. Η 43χρονη μητέρα τριών παιδιών είχε δεσμό μαζί του για έναν περίπου χρόνο, και είχαν χωρίσει δύο μήνες πριν την δολοφονία της.

Σύμφωνα με συγγενικά της πρόσωπα, η Ελευθερία μπορεί να τον χώρισε επειδή δεν άντεχε τις ζηλοτυπίες του, όμως δεν τον φοβόταν.

Συναντήθηκαν στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα όπου πήγαιναν μαζί αρκετές φορές στο παρελθόν. Η Ελευθερία δεν μπορούσε να υποψιαστεί ότι θα πάρει τέτοια τροπή η μοιραία συνάντηση. Έξω από μία εκκλησία σκότωσε την 43χρονη μητέρα και σε ένα ξωκλήσι έδωσε τέλος στη ζωή του και ο ίδιος.

Κατά την εκδοχή της Αστυνομίας όλα έγιναν σε κλάσματα δευτερολέπτου. Η 43χρονη εντοπίστηκε νεκρή σκεπασμένη με ένα χαλί, σε μια εικόνα που από μόνη της μαρτυρά προσπάθεια απόκρυψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση στο σημείο έδειξε ότι η 43χρονη γυναίκα πυροβολήθηκε εξ’ επαφής στο κεφάλι, όπου και βρέθηκε σφαίρα διαμετρήματος των 9 χιλιοστών και ήταν στο μπροστινό κάθισμα.

Ο δράστης φέρεται να στεκόταν όρθιος έξω από το όχημα, πιθανόν δίπλα στο τζάμι, ενώ το θύμα βρισκόταν καθισμένο στη θέση του οδηγού και από εκεί την πυροβόλησε. Η βολίδα βρέθηκε να είναι σφηνωμένη στο αυτοκίνητο. Η φορά της σφαίρας είναι από αριστερά προς τα δεξιά, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Περιγράφεται επίσης ότι και το μπροστινό μέρος του οχήματος, αλλά και το πίσω ήταν γεμάτο αίμα.

Στη συνέχεια ο Μαρίνος προσπάθησε να θολώσει τα νερά και να μπερδέψει τις Αρχές.

Μια σχέση με πολλές εντάσεις και το «ραντεβού θανάτου»

Πίσω από το έγκλημα, όπως σκιαγραφείται από τις μαρτυρίες, υπήρχε μια σχέση με πολλές εντάσεις. Συγγενείς της 43χρονης περιγράφουν μια περίοδο συγκρούσεων και απομάκρυνσης, με την ίδια να έχει εκφράσει ανακούφιση όταν η σχέση έληξε.

«Το μόνο που είχα ακούσει από το στόμα της αγνοούμενης ήταν το διάστημα που είχαν χωρίσει. Είπε: “γλύτωσα, επιτέλους ξεμπέρδεψα”. Είχαν εντάσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά συγγενικό της πρόσωπο.

Η Ελευθερία είχε μιλήσει και στον αδελφό της για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, ενώ ο οριστικός χωρισμός τους ήρθε περίπου δύο μήνες πριν τη δολοφονία. Παρά το γεγονός ότι μετά τον χωρισμό δεν είχε εκφράσει φόβο ή παρενόχληση, η προηγούμενη ένταση φαίνεται πως δεν είχε σβήσει.

Η γνωριμία τους μετρούσε περίπου έναν χρόνο, με την ίδια να κρατά χαμηλούς τόνους για τη σχέση της. Μόνο μετά τον πρώτο χωρισμό, τον Αύγουστο του 2025, είχε μιλήσει πιο ανοιχτά στο περιβάλλον της, εκφράζοντας την ανακούφισή της. Ακολούθησε επανασύνδεση, που όμως δεν κράτησε, οδηγώντας στον οριστικό χωρισμό, σε μια περίοδο που συνέπεσε και με την απώλεια του πατέρα της – ένα γεγονός που, σύμφωνα με τους οικείους της, την είχε επιβαρύνει ψυχολογικά.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η 43χρονη παγιδεύτηκε σε ένα «ραντεβού θανάτου».

Πηγή: NeaKriti