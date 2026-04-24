Αίσθηση έχει προκαλέσει η υπόθεση με γνωστό πρωταθλητή τζούντο, ο οποίος συνελήφθη σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. στην Εθνική Οδός Κορίνθου-Πατρών, στο ύψος του Κιάτου, έχοντας στην κατοχή του το ποσό των 1.150.000 ευρώ σε μετρητά.

Κατά τη διάρκεια τυπικού ελέγχου το βράδυ της Πέμπτης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο όχημα του αθλητή το τεράστιο χρηματικό ποσό, το οποίο ήταν τοποθετημένο μέσα σε απλές σακούλες σούπερ μάρκετ, προκαλώντας έκπληξη και άμεση κινητοποίηση των αρχών.

