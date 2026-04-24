Μία σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με ομηρεία, εξελίσσεται από το απόγευμα της Πέμπτης 23/4 στον Νέο Κόσμο, με πρωταγωνιστή έναν 55χρονο άνδρα που παραμένει ταμπουρωμένος στο σπίτι του, οπλισμένος με κυνηγετική καραμπίνα, με την αστυνομία να έχει αποκλείσει τη περιοχή.

Το περιστατικό έγινε γνωστό λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης, όταν μια 81χρονη γυναίκα κατάφερε να επικοινωνήσει με την Άμεση Δράση και να καταγγείλει ότι ο γιος της, την είχε χτυπήσει και την κρατούσε παρά τη θέλησή της εντός της οικίας τους, υπό την απειλή όπλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλικιωμένη έφερε εμφανή τραύματα, ενώ φέρεται να ανέφερε στις αρχές ότι ο γιος της είναι χρήστης ουσιών και αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση. Ισχυρές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να πείσει τον 55χρονο να παραδοθεί.

Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις, αργά το βράδυ της Πέμπτης 23/4, ο άνδρας άφησε ελεύθερη τη μητέρα του, δίνοντας τέλος στην ομηρία της.

Η 81χρονη μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, φέροντας μώλωπα στο μάτι, για να δώσει κατάθεση και να της παρασχεθεί στη συνέχεια η απαραίτητη ιατρική υποστήριξη.

Ωστόσο, το περιστατικό κάθε άλλο παρά έχει λήξει. Ο δράστης παραμένει μέχρι και το πρωί της Παρασκευής 24/4 οχυρωμένος στο εσωτερικό του σπιτιού του, αρνούμενος να παραδοθεί, χωρίς ωστόσο να προβαίνει σε άμεσες απειλές, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Η στάση του χαρακτηρίζεται απρόβλεπτη, γεγονός που κρατά σε επιφυλακή τις αρχές.

Στο επιχειρησιακό πεδίο, η αστυνομία κινείται σε δύο επίπεδα: από τη μία οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με στόχο την ειρηνική παράδοση του 55χρονου, από την άλλη εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο εισαγγελικής εντολής για δυναμική επέμβαση, εφόσον η κατάσταση παραμείνει στάσιμη.