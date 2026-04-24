Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 25 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 9,7 χιλιόμετρα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, δήλωσε στην ΕΡΤ, ότι: «Ήταν αισθητός ο σεισμός σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει με τον Δήμο Ιεράπετρας μια που το εστιακό σημείο ήταν νότια του Δήμου της Ιεράπετρας. Είμαστε σε αναμονή για να δούμε αν υπάρχουν θέματα, προβλήματα και ζητήματα. Έχουμε ήδη βάλει σε ετοιμότητα την πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας, οπότε είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις. Να ξέρετε ότι είμαστε συνηθισμένοι στους σεισμούς γενικότερα και εμπιστευόμαστε όλους τους κανόνες δόμησης που υπάρχουν. Όμως υπάρχουν και περιοχές με σπίτια παλαιότερα, όπου σε συνεργασία με τους δήμους θα δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι λίγο κάτω από την Ιεράπετρα και είναι περίπου μια απόσταση μικρή από ότι είδαμε και εμείς».