«Δεν βιάζομαι για συμφωνία» με το Ιράν, τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «έχω όλον τον χρόνο του κόσμου… Δεν θα υπάρξει συμφωνία παρά μόνο όταν θα είναι η πρέπουσα και καλή για τις ΗΠΑ, τους συμμάχους μας και για όλον τον κόσμο».

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συνεχίζουν να ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ και ότι επιδιώκει να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να αποκομίσει οικονομικά οφέλη από τις εξαγωγές πετρελαίου.

«Η εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο επεκτείνεται για 3 εβδομάδες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου επεκτείνεται κατά τρεις εβδομάδες, μετά τη συνάντηση που διοργάνωσε στον Λευκό Οίκο με εκπροσώπους των δύο χωρών.

«Η συνάντηση πήγε πολύ καλά! Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με τον Λίβανο προκειμένου να τον βοηθήσουν να προστατευθεί από τη Χεζμπολάχ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

«Ανυπομονώ να φιλοξενήσω στο εγγύς μέλλον τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν», κατέληξε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαιώνει πως δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα κατά του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

«Γιατί θα χρειαζόμουν κάτι τέτοιο;», απάντησε σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε εάν θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας «ανόητη» την ερώτηση.

«Γιατί να χρησιμοποιήσω πυρηνικά όπλα όταν τους έχουμε αποδεκατίσει με συμβατικά όπλα», συνέχισε ο Τραμπ και υπογράμμισε πως «δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί η χρήση πυρηνικών όπλων από οποιονδήποτε».

