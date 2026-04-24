«Δεν βιάζομαι για συμφωνία» με το Ιράν, τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «έχω όλον τον χρόνο του κόσμου… Δεν θα υπάρξει συμφωνία παρά μόνο όταν θα είναι η πρέπουσα και καλή για τις ΗΠΑ, τους συμμάχους μας και για όλον τον κόσμο».
Παράλληλα, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συνεχίζουν να ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ και ότι επιδιώκει να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να αποκομίσει οικονομικά οφέλη από τις εξαγωγές πετρελαίου.
«Η εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο επεκτείνεται για 3 εβδομάδες»
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου επεκτείνεται κατά τρεις εβδομάδες, μετά τη συνάντηση που διοργάνωσε στον Λευκό Οίκο με εκπροσώπους των δύο χωρών.
«Η συνάντηση πήγε πολύ καλά! Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με τον Λίβανο προκειμένου να τον βοηθήσουν να προστατευθεί από τη Χεζμπολάχ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.
«Ανυπομονώ να φιλοξενήσω στο εγγύς μέλλον τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν», κατέληξε.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαιώνει πως δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα κατά του Ιράν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.
«Γιατί θα χρειαζόμουν κάτι τέτοιο;», απάντησε σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε εάν θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας «ανόητη» την ερώτηση.
«Γιατί να χρησιμοποιήσω πυρηνικά όπλα όταν τους έχουμε αποδεκατίσει με συμβατικά όπλα», συνέχισε ο Τραμπ και υπογράμμισε πως «δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί η χρήση πυρηνικών όπλων από οποιονδήποτε».
Η εκεχειρία στον Λίβανο «δεν είναι στο 100%»
Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ δήλωσε ότι η εκεχειρία στον Λίβανο, η οποία παρατάθηκε κατά τρεις εβδομάδες, «δεν είναι στο 100%».
Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Ντάνι Ντάνον είπε ότι δεν είναι σίγουρος αν η εκεχειρία θα βάλει πλήρως τέλος στη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, της οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν και δραστηριοποιείται στο Λίβανο.
«Η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν έχει κανέναν έλεγχο επί της Χεζμπολάχ», είπε χαρακτηριστικά.
«Η Χεζμπολάχ εκτοξεύει ρουκέτες προσπαθώντας να υπονομεύσει την εκεχειρία. Και το Ισραήλ, πρέπει να ανταποδώσει τα πυρά. Κάθε φορά που διαπιστώνουμε μια απειλή, αναλαμβάνουμε δράση», τόνισε.
Ο Πάπας καλεί ΗΠΑ και Ιράν να επιστρέψουν στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Ο Πάπας Λέων κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αναφέροντας ότι λόγω της σύγκρουσης «όλος ο πληθυσμός του Ιράν, που αποτελείται από αθώους ανθρώπους, υποφέρει».
«Θα ήθελα να ενθαρρύνω τη συνέχιση του διαλόγου για την ειρήνη, ώστε όλες οι πλευρές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση της ειρήνης, την εξάλειψη της απειλής του πολέμου και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου», δήλωσε κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής του στη Ρώμη ο Πάπας, μετά το ταξίδι του σε τέσσερις αφρικανικές χώρες.
«Ως πάστορας, δεν μπορώ να τάσσομαι υπέρ του πολέμου και θα ήθελα να ενθαρρύνω όλους να καταβάλουν προσπάθειες για την εξεύρεση λύσεων που πηγάζουν από μια κουλτούρα ειρήνης, και όχι από το μίσος και τη διχόνοια», τόνισε ο ποντίφικας.
Αποκάλυψε επίσης ότι έχει πάντα μαζί του τη φωτογραφία ενός παιδιού από τον Λίβανο, το οποίο κρατούσε μια πινακίδα που έγραφε «Καλώς ήρθες, Πάπα Λέων» κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη χώρα πέρυσι. «Σε αυτή την τελευταία φάση του πολέμου, σκοτώθηκε», είπε ο Πάπας.
Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι «αρκετοί πύραυλοι» εκτοξεύτηκαν προς τον βορρά
Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «αρκετοί πύραυλοι» εκτοξεύτηκαν προς το Σλουχότ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, νωρίτερα το πρωί.
Ανέφερε επίσης ότι ο εκτοξευτής χτυπήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και ένας δεύτερος – «γεμάτος και έτοιμος για εκτόξευση» – χτυπήθηκε επίσης από τις ισραηλινές δυνάμεις.