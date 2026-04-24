Τα καινούργια μοντέλα 2026 της Triumph Motorcycles, μαζί με την υπόλοιπη γκάμα της βρετανικής εταιρείας, θα είναι διαθέσιμα για οδική δοκιμή στα καταστήματα Triumph στην Αττική.

Μεταξύ τους θα βρίσκονται και οι νέες Tiger Sport 660 και Trident 660 με τον αναβαθμισμένο κινητήρα των 95PS.

Πρόγραμμα οδικών δοκιμών Triumph Test Ride:

Παρασκευή 24 Απριλίου 10:00-19:00 & Σάββατο 25 Απριλίου 10:00-18:00 – Τοποθεσία: Triumph Αγίας Παρασκευής, Χαλανδρίου 14 – Τηλ. κράτησης θέσης: 210-6001406

Παρασκευή 8 Μαΐου 10:00-19:00 & Σάββατο 9 Μαΐου, 10:00-18:00 – Τοποθεσία: Triumph Κεντρικό Κατάστημα Αθήνας, Καλλιρόης 14 – Τηλ. κράτησης θέσης: 210-7488251

Διαθέσιμα μοντέλα: Trident 660 95PS – Trident 800 – Tiger Sport 660 95PS – Tiger Sport 800 – Tiger 900 GT Pro – Tiger 900 Rally Pro – Tiger 1200 GT Pro – Bonneville T100 – Bonneville T120 – Speed Twin 900 – Speed Twin 1200 – Speedmaster 1200 – Speed 400 – Scrambler 400 X – Scrambler 400 XC.

Το πρόγραμμα Triumph Test Ride θα συνεχιστεί και στα καταστήματα της Triumph Motorcycles στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν προσεχώς.