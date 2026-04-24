Σοβαρές ανησυχίες εγείρει η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε περίπου στις 6:20 το πρωί στη νότια Κρήτη και στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ιεράπετρας, με το επίκεντρο του να εντοπίζεται επτά χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρα.

Η περιοχή είχε δώσει πολλές σεισμικές δονήσεις τις προηγούμενες ημέρες μεγέθους από 2 έως 3,7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ μετά τον σεισμό των 5,7 συνεχίζεται αμείωτη η σεισμική δραστηριότητα με μετασεισμούς από 3 έως και 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Τσελέντης: «Ας αποφύγουμε για λίγο τη θάλασσα»

Σε ανάρτησή του, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης εμφανίζεται καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή ήταν αναμενόμενη, καθώς τους τελευταίους μήνες καταγραφόταν αυξημένη μικροσεισμική ακολουθία.

Υπογράμμισε πως, λόγω του μικρού εστιακού βάθους, είναι πιθανό να ακολουθήσουν αρκετοί μικρότεροι σεισμοί τις επόμενες ημέρες, ενώ εκτίμησε ότι, με μεγάλη πιθανότητα, δεν θα σημειωθεί ισχυρότερη δόνηση. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ότι απαιτείται παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου στον χώρο και τον χρόνο για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Παράλληλα, συνέστησε στους πολίτες να τηρούν τα βασικά μέτρα προφύλαξης και να ζητούν έλεγχο από μηχανικούς σε παλαιότερα κτίρια που ενδέχεται να έχουν υποστεί καταπόνηση. Επισήμανε επίσης ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από αντικείμενα μέσα στα σπίτια και από τον πανικό, τον οποίο χαρακτήρισε αδικαιολόγητο.

Αναφέρθηκε ακόμη, σε παλαιότερη ισχυρή δόνηση στην ίδια περιοχή το 2020, η οποία δεν προκάλεσε σημαντικές ζημιές αλλά συνοδεύτηκε από μικρό τσουνάμι, και πρότεινε προληπτικά την αποφυγή θαλάσσιων δραστηριοτήτων για λίγες ημέρες, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά.

Τέλος, εξήγησε ότι οι σεισμοί στην Κρήτη σχετίζονται με τη σύγκρουση της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής τεκτονικής πλάκας, με την πρώτη να βυθίζεται κάτω από τη δεύτερη, γεγονός που καθιστά την περιοχή σεισμικά ενεργή. Παράλληλα, κάλεσε το κοινό να αποφεύγει τη διασπορά υπερβολικών ή παραπλανητικών πληροφοριών, ιδιαίτερα ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη:

«ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΝΑ ΚΡΗΤΗ 24/04/2026 06:18, M=5.7, EΠIK:405 XΛM. NNA AΘHNAΣ, 25 XΛM. NNΔ TOY ΓOYΔOYPA ΛAΣIΘIOY στο θαλάσσιο χώρο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Κρήτη. Αναμενόμενο είναι μη σας ανησυχεί.

Τους τελευταίους μήνες καταγράφαμε έντονη μικροσεισμική ακολουθία στη περιοχή.

Για μερικές ημέρες ακολουθείστε τα γνωστά μέτρα και καλέστε τους μηχανικούς να ελέγξουν τα σπίτια σας αν είναι παλιά και έχουν σημάδια καταπόνησης.

Λόγω μικρού εστιακού βάθους (10χμ) θα υπάρξουν πολλοί μικρότεροι σεισμοί τα επόμενα 24ωρα.

Δεν χρειάζεται πανικός και μάλλον το φαινόμενο θα ολοκληρωθεί με μικρότερους σεισμούς ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ να δούμε την ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ. ΚΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕΙΣΜΟ.

Υπενθυμίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι από το εσωτερικό των σπιτιών μας βαριά αντικείμενα κλπ όπως και ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ. Δεν υπάσχει λόγος να χάσετε τη ψυχραιμία σας.

Από το προηγούμενο καλοκαίρι που κολύμπαγα στη περιοχή ένιωθα πολλές δονήσεις και είχα κάνει σχετική ανάρτηση με οδηγίες προφύλαξης των μικρών παιδιών από μικρά τσουνάμι.

Η περιοχή έχει δώσει και στο παρελθόν ισχυρή δόνηση. Συγκεκριμένα στις 2 Μαΐου 2020 είχε σημειωθεί λίγο νοτιότερα σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ, ο οποίος ΔΕΝ προκάλεσε σημαντικές ζημιές, ωστόσο, είχε δημιουργήσει μικρό τσουνάμι που καταγράφηκε στην Ιεράπετρα και την Κάσο.

Επειδή ξεκινά η τουριστική περίοδος μην διαδίδετε το γνωστό ΡΑΔΙΟ ΣΕΙΣΜΟΑΡΒΥΛΑ. Οι ξένοι δεν γνωρίζουν από σεισμούς οπότε ενημερώστε τους ότι στην Ελλάδα είναι συνηθισμένο φαινόμενο! Πιο πολύ κινδυνεύουν από το να τους πέσει καμία βίδα από drone του Ιράν στο κεφάλι.

ΑΣ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΤΑ ΜΠΑΝΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ ΜΕΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΚΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Γενικά οι σεισμοί στη Κρήτη οφείλονται στη σύγκρουση της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής «πλάκας». Καθώς κινούνται με αντίθετη φορά η μία προς την άλλην, η Αφρικανική πλάκα βυθίζεται κάτω από την Ευρασιατική, σε μια διεργασία που εξελίσσεται ακατάπαυστα επί εκατομμύρια χρόνια.

Η Κρήτη έχει την κακή τύχη να βρίσκεται ακριβώς στο σημείο σύγκρουσης των δύο κολοσσιαίων πλακών.»

Καραστάθης: «Μετασεισμοί έως 4,7 Ρίχτερ»

Για το σεισμό μεγέθους 5,7 ρίχτερ που στον Γουδουρά Λασιθίου το πρωί της Παρασκευής μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης:

«Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της περίπτωσης είναι ότι είχε προσεισμική ακολουθία» τόνισε, εξηγώντας στη συνέχεια ότι η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή είχε ξεκινήσει ήδη από τις 14 του μήνα, με διαδοχικές δονήσεις που κορυφώθηκαν τις επόμενες ημέρες, γεγονός που είχε θέσει τους επιστήμονες σε επιφυλακή.

«Όταν υπάρχει μια ακολουθία που επιμένει, πάντα είμαστε επιφυλακτικοί ότι μπορεί να έρθει ένας μεγαλύτερος σεισμός. Δεν ήμασταν σίγουροι για το μέγεθος, αλλά υπήρχε ένα “alert” για τη συγκεκριμένη περιοχή», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για έναν ισχυρό αλλά όχι ασυνήθιστο σεισμό για το ελληνικό τόξο, δηλαδή τη ζώνη νότια της Κρήτης, όπου καταγράφεται συχνά έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Μετά τον κύριο σεισμό, καταγράφηκαν τουλάχιστον δέκα μικρότερες δονήσεις, με μεγέθη από 2,9 έως 3,8 Ρίχτερ, επιβεβαιώνοντας την εξέλιξη της μετασεισμικής ακολουθίας. Ο κ. Καραστάθης εκτίμησε ότι δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν ισχυρότεροι μετασεισμοί.

«Θεωρώ ότι ενδεχομένως να έχουμε και κάποιον ισχυρότερο μετασεισμό της τάξης των 4,5 έως 4,7 Ρίχτερ. Δεν είναι απίθανο κάτι τέτοιο», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται στενά.

Καθησυχαστικός παράγοντας η απόσταση από τις ακτές

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στην απόσταση του επίκεντρου από την ξηρά, η οποία εκτιμάται περίπου στα 25 χιλιόμετρα από τις ακτές.

Όπως εξήγησε, το γεγονός αυτό συνέβαλε σημαντικά στον περιορισμό των επιπτώσεων: «Αν ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ είχε σημειωθεί στη χέρσο, κοντά σε κατοικημένες περιοχές, οι συνέπειες θα ήταν τελείως διαφορετικές».

Απαντώντας στο αν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου εμφανίστηκε συγκρατημένα καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι τέτοια μεγέθη είναι συνηθισμένα για την περιοχή.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ να είναι ο κύριος, κάτι που θα επιβεβαιωθεί από την πορεία της μετασεισμικής ακολουθίας τις επόμενες ώρες και ημέρες.

Λέκας: «Περιμένουμε τις καταγραφές των σεισμογράφων για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την όλη κατάσταση»

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας μίλησε στην ΕΡΤ για τον ισχυρό σεισμό:

Όπως δήλωσε: «Έχουμε έναν σεισμό νότια του Λασιθίου. Το πρώτο μέγεθος είναι 5,5 στον θαλάσσιο χώρο στα 5 χιλιόμετρα βάθος. Δεν έχουμε ακόμα δει τα ακριβή στοιχεία του σεισμού γιατί είναι το αυτόματο σύστημα, θεωρώ ότι είναι ένας σεισμός ο οποίος θα έγινε αντιληπτός σε μεγάλο εύρος και στην Κρήτη και στην Κάσο και στην Κάρπαθο, αλλά περισσότερα στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Περιμένουμε ουσιαστικά τις καταγραφές για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την όλη κατάσταση.

Είναι κοντά στη Χέρσο, πρέπει να έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το Λασίθι και στην υπόλοιπη Κρήτη. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται το ακριβές μέγεθος και η ακριβής θέση, στα 5 χιλιόμετρα είναι επιφανειακός ο σεισμός, αλλά τα επιμέρους στοιχεία και τα ακριβή στοιχεία θα τα ξέρουμε σε λίγη ώρα».

Παπαδόπουλος: «Η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν ισχυρή δόνηση 6,6 Ρίχτερ»

Ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην εξέλιξη του φαινομένου, επισημαίνοντας ότι ήδη καταγράφεται συνεχής μετασεισμική ακολουθία, με ισχυρότερο μετασεισμό έως τώρα τα 3,8 Ρίχτερ, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχαν προηγηθεί ανάλογοι αρκετοί σεισμοί.

Ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η σεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται σε σημαντική απόσταση από την Κρήτη, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών επιπτώσεων ακόμη κι αν σημειωθεί μεγαλύτερος σεισμός.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η περιοχή έχει δώσει και στο παρελθόν ισχυρή δόνηση. Συγκεκριμένα στις 2 Μαΐου 2020 είχε σημειωθεί λίγο νοτιότερα σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ, ο οποίος δεν προκάλεσε σημαντικές ζημιές, ωστόσο όπως σημείωσε ο ίδιος, είχε δημιουργήσει μικρό τσουνάμι που καταγράφηκε στην Ιεράπετρα και την Κάσο.

Η ανάρτηση του κ. Παπαδόπουλου:

«Δυνατός σεισμός μεγέθους Μ5.7 στο θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας Κρήτης. Ήδη ακολουθούν μετασεισμοί, ο μεγαλύτερος των οποίων με Μ3.8 μέχρι τώρα. Τις προηγούμενες μέρες προηγήθηκαν αρκετοί προσεισμοί. Η σεισμική δράση εξελίσσεται σε σημαντική απόσταση από την Κρήτη και αυτό μειώνει τον κίνδυνο ακόμη κι’ αν γίνει ακόμη μεγαλύτερος σεισμός. Στις 2.5.2020 έγινε λίγο νοτιότερα σεισμός με Μ6.6 αλλά δεν προκάλεσε σημαντικές βλάβες λόγω της απόστασης. Τότε είχε δημιουργηθεί και μικρό τσουνάμι που κατεγράφη στην Ιεράπετρα και την Κάσο.»