Μια χαλαρή και ιδιαίτερη βραδιά πέρασε ο Κώστας Χατζής, ο οποίος επέλεξε να διασκεδάσει μαζί με την κόρη του, Δανιέλα, σε γνωστό νυχτερινό στέκι της Αθήνας.

Πατέρας και κόρη απόλαυσαν το πρόγραμμα, στο οποίο εμφανίζονται ο Τάκης Ζαχαράτος και η Έλενα Παπαρίζου, ενώ δεν δίστασαν να ποζάρουν μαζί στον φωτογραφικό μας φακό, δείχνοντας τη στενή τους σχέση.

Η Δανιέλα ξεχώρισε με την εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα μακρύ φόρεμα σε κοραλλί απόχρωση, το οποίο συνδύασε με χρυσά πέδιλα και εντυπωσιακά κοσμήματα. Ανάμεσα σε αυτά, ιδιαίτερη αίσθηση έκαναν τα μεγάλα σκουλαρίκια με πέρλες, που ολοκλήρωσαν το look της.

Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά τόσο για την καταγωγή της, όσο και για τη σχέση της με τον πατέρα της, τονίζοντας πως νιώθει περήφανη για τις ρίζες της. Παράλληλα, έχει αναφέρει ότι ο Κώστας Χατζής τη συμβουλεύει και τη στηρίζει επαγγελματικά, δίνοντάς της κατευθύνσεις με βάση την πολυετή εμπειρία του στον χώρο της μουσικής.

Όπως έχει αποκαλύψει, εκείνος διατηρεί μια πιο αυστηρή στάση σε ό,τι αφορά τη δουλειά, κάτι που (όπως λέει) την έχει βοηθήσει να αντιμετωπίζει το τραγούδι με σοβαρότητα, πειθαρχία και αφοσίωση.

Πηγή: NPD Photo

