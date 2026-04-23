Δύσκολη περίοδο περνά η Μάγδα Τσαγγάνη, η οποία μετά από ένα σοβαρό ατύχημα που την οδήγησε στο χειρουργείο, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη και με ένα απρόσμενο οικονομικό ζήτημα που επηρεάζει την αποθεραπεία της.

Η ηθοποιός τραυματίστηκε την περίοδο του Πάσχα, ενώ βρισκόταν στην Αίγινα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στην Αθήνα.

Οι εξετάσεις έδειξαν κάταγμα στο ισχίο και κρίθηκε απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Η ίδια μάλιστα, έχει εκφραστεί θετικά για την ιατρική ομάδα που την ανέλαβε.

Παρότι το χειρουργικό κομμάτι εξελίχθηκε ομαλά, η συνέχεια δεν είναι εξίσου εύκολη.

Όπως η ίδια αποκάλυψε, οι γιατροί τής έχουν προτείνει να συνεχίσει την ανάρρωσή της σε ειδικό Κέντρο Αποκατάστασης για περίπου έναν μήνα, κάτι που θεωρείται σημαντικό για την πλήρη αποκατάσταση της κινητικότητάς της.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, το κόστος μιας τέτοιας νοσηλείας είναι δυσβάσταχτο για την ίδια αυτή τη στιγμή, γεγονός που την αναγκάζει να παραμένει στο νοσοκομείο και να προσπαθεί σταδιακά να επανέλθει με τη βοήθεια υποστήριξης, όπως περιπατητήρα.

Παρά τις δυσκολίες, δεν είναι μόνη της. Δίπλα της βρίσκονται συγγενείς και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο, που σπεύδουν να τη στηρίξουν. Ανάμεσά τους και η Άννα Φόνσου, η οποία επικοινώνησε μαζί της προσφέροντας βοήθεια, η οποία όμως δεν έγινε τελικά δεκτή, με την ηθοποιό να ευχαριστεί για τη διάθεση στήριξης.

Govastiletto.gr – Μάγδα Τσαγγάνη: Ατύχημα για τη γνωστή ηθοποιό – Στο χειρουργείο μετά από πτώση στο σπίτι της