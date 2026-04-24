Κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής του στη Ρώμη, μετά από πολυήμερη περιοδεία στην Αφρική, ο Πάπας Λέων επανήλθε στο ζήτημα του πολέμου στο Ιράν, απευθύνοντας έκκληση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν, ο Ποντίφικας εξέφρασε τη λύπη του για την κατάρρευση των συνομιλιών, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για την επανεκκίνησή τους. Παράλληλα, κάλεσε τις δύο πλευρές να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι του διαλόγου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης.