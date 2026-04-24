Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ χαιρετίζει -εν μέρει- τη δημοσίευση του νέου ΦΕΚ Β΄2027/07-04-2026 (2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 287/18.092025 (Β’ 5395) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), το οποίο αποτελεί καρπό των έντονων πιέσεων και των τεκμηριωμένων διαμαρτυριών της κοινότητας των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη. Ωστόσο, η ικανοποίηση αυτή επισκιάζεται από την απόφαση για «ελλιπή» παροχή, που απέχει παρασάγγας από τις πραγματικές θεραπευτικές ανάγκες.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ αναφέρει:

​«Η πρόβλεψη για αποζημίωση μόλις ενός (1) κουτιού ταινιών ανά τρίμηνο (συνολικά 4 ετησίως) για τους χρήστες συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM) κρίνεται ως επιστημονικά και πρακτικά ανεπαρκής.

​Η χρήση CGM δεν καταργεί την ανάγκη των μετρήσεων αίματος. Αντιθέτως, οι ταινίες είναι απαραίτητες για:

​Τη βαθμονόμηση (calibration): Πολλά συστήματα απαιτούν καθημερινή

επιβεβαίωση με λήψη αίματος.

​Την ασφάλεια του πάσχοντα: Σε περιπτώσεις ταχείας μεταβολής της γλυκόζης ή όταν τα συμπτώματα δεν ταυτίζονται με τις ενδείξεις του αισθητήρα, η μέτρηση αίματος είναι ο μόνος ασφαλής οδηγός για τη λήψη απόφασης (π.χ. χορήγηση ινσουλίνης).

​ Τεχνικές αστοχίες : Τα κενά διαστήματα κατά την αλλαγή ή την αστοχία ενός αισθητήρα καθιστούν τις ταινίες το μοναδικό «δίχτυ ασφαλείας».

​Η θέση της Ομοσπονδίας παραμένει σταθερή και αδιαπραγμάτευτη: Απαιτείται η χορήγηση τουλάχιστον 12 κουτιών ετησίως (ένα ανά μήνα).

​Καθυστέρηση στην εφαρμογή

​Παρά το γεγονός ότι το ΦΕΚ έχει δημοσιευτεί από τις 7 Απριλίου, η τροποποίηση δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η καθυστέρηση μεταξύ της δημοσίευσης του ΦΕΚ και της υλοποίησης, συνεχίζει να στερεί από τους πάσχοντες αναγκαία αναλώσιμα τα οποία στερούνται ήδη έξι (6) μήνες, ενώ έχουν ήδη εγκριθεί.

​Καλούμε, λοιπόν, την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ:

​Να προχωρήσουν στην άμεση ενεργοποίηση της συνταγογράφησης στο σύστημα στο e-Dapy.

Να επανεξετάσουν το όριο των 4 κουτιών και να το ευθυγραμμίσουν με την πρότασή μας για 12 κουτάκια ετησίως, διασφαλίζοντας την ορθή και ασφαλή διαχείριση της Υγείας των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, η οποία δε δύναται να αποτιμάται δημοσιονομικά.

Παραμένουμε πρόθυμοι, να αναλύσουμε και να συζητήσουμε την απαίτηση μας για την κάλυψη των 12 κουτιών ταινιών μέτρησης γλυκόζης αίματος ανά έτος, ώστε να βρούμε, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, την καταλληλότερη λύση που δεν θα στερεί από τα άτομα με διαβήτη, την ασφάλεια στη διαχείριση της πάθησης, αλλά και της ζωής τους».