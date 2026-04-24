Σε καταγγελία για απόπειρα εκβιασμού, προχώρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πυροδοτώντας αιφνιδιαστικές εξελίξεις που οδήγησαν δύο επιθεωρητές εργασίας, στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, φέρεται να υποστήριξε ότι δέχθηκε πιέσεις κατά τη διάρκεια χειρισμού διαφορών που είχε με πρώην υπάλληλό της, για εργασιακά ζητήματα και την μη καταβολή δεδουλευμένων.

Από την πλευρά της η Δικηγορική Εταιρεία «Ε.Σ. Μάρκου & Συνεργάτες» καταδικάζει τα όσα αδιανόητα διαδραματίστηκαν χθες, 23.4.2026, στην Επιθεώρηση Εργασίας (Τμήμα Ανατολικού Τομέα Αθηνών), όπου συζητούνταν η εργατική διαφορά της εντολέας μας σε βάρος του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας», εκδίδοντας αναλυτική ανακοίνωση. μέσω της οποίας εκφράζεται έντονη δυσαρέσκεια, και πλήρη αμφισβήτηση των κατηγοριών που έχει εξαπολύσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ακολουθεί η αναλυτική ανακοίνωση:

«Η Δικηγορική Εταιρεία «Ε.Σ. Μάρκου & Συνεργάτες» καταδικάζει τα όσα αδιανόητα διαδραματίστηκαν χθες, 23.4.2026, στην Επιθεώρηση Εργασίας (Τμήμα Ανατολικού Τομέα Αθηνών), όπου συζητούνταν η εργατική διαφορά της εντολέως μας σε βάρος του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας».

Μετά από τρία διαδοχικά αιτήματα αναβολών, που υπέβαλε το εν λόγω πολιτικό κόμμα – εργοδότης, αναμέναμε τη συζήτηση της εργατικής διαφοράς.

Αντ’ αυτού, με την έλευση της υπεύθυνης του κόμματος ο επιληφθείς Επιθεωρητής Εργασίας και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της προσφεύγουσας γίναμε δέκτες μιας άνευ προηγουμένου απρόκλητης συμπεριφοράς προπηλακισμού, εξαπόλυσης συκοφαντιών και αθέμιτης, άνευ συναίνεσης μας,βιντεοσκόπησης μας, που στόχο είχαν την πρόκληση σύγχυσης και αναταραχής στην υπηρεσία, ούτως ώστε να μην συζητηθεί η εν λόγω εργατική διαφορά.

Αποκορύφωμα της επίθεσης αυτής συνιστά, η πρωτοφανής ανυπόστατη καταγγελία, που σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο δέχθηκε ο Επιθεωρητής Εργασίας με αποτέλεσμα, αντί να ασκεί τα καθήκοντα του στην υπηρεσία, να ταλαιπωρείται αδικαιολόγητα οδηγούμενος στο Α.Τ.Ομονοίας.

Ως αποδέκτες προσβλητικών συμπεριφορών αλλά και ως συμπράττοντες Λειτουργοί της Δικαιοσύνης με πρόταγμα την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών κάθε πολίτη, εναντιωνόμαστε στην ανάρμοστη στάση της υπεύθυνης του κόμματος που εκθέτει το δικηγορικό σώμα και δηλώνουμε τη δημόσια στήριξη και συμπαράσταση στον υπάλληλο της Επιθεώρησης Εργασίας, ο οποίος με ήθος, σεβασμό και αξιοπρέπεια εκτελεί τα καθήκοντά του.

Η νομιμότητα, ο θεσμικός σεβασμός και η απρόσκοπτη λειτουργία των Δημοσίων Αρχών, δεν υπόκεινται σε εκφοβισμό, σε αυθαιρεσία ή σε πρακτικές εκφοβισμού, οι οποίες δεν θα έπρεπε να είναι ανεκτές σε ένα κράτος δικαίου».

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε, όταν οι επιθεωρητές επισκέφθηκαν τον χώρο, για να εξετάσουν την υπόθεση εργασιακής φύσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κ. Κωνσταντοπούλου αντέδρασε άμεσα, επικοινώνησε με την Άμεση Δράση και εξέφρασε την πρόθεσή της να υποβάλει μήνυση, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας.

Οι δύο υπάλληλοι της Επιθεώρησης Εργασίας οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα όπου και κατέθεσαν, με τη διαδικασία να εξελίσσεται, υπό την εποπτεία των δικαστικών Αρχών. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε φάση αξιολόγησης, καθώς εξετάζονται όλα τα στοιχεία και οι ισχυρισμοί, των εμπλεκομένων πλευρών.

Σε ανάρτησή της γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα, η κ. Κωνσταντοπούλου επανήλθε στο θέμα, δίνοντας τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα, υποστηρίζοντας ότι η στάση της ήταν άμεση και απόλυτα θεσμική, απέναντι σε αυτό που περιγράφει ως σοβαρή απόπειρα πίεσης.

Η μήνυση η οποία υπέβαλλε η κ. Κωνσταντοπούλου εκτείνεται σε 18 σελίδες, και φέρεται να έχει συνταχθεί αποκλειστικά από την ίδια. Με το πέρας της διαδικασίας, και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, υπήρξε νέα επικοινωνία με τον εισαγγελέα, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς εγείρονται ερωτήματα, τόσο για τη διαχείριση εργατικών ζητημάτων, όσο και για τα όρια άσκησης ελεγκτικών μηχανισμών.

Τι αφορούσε η καταγγελία

Ηθική παρενόχληση, εξευτελιστική συμπεριφορά στον χώρο εργασίας και μη καταβολή μισθών, καταλογίζει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου η Άννα Καρακίτσου, πρώην εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου, που είχε υπογράψει με το κόμμα από τις 27 Οκτωβρίου 2023, ζητώντας τα δεδουλευμένα της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της στην Επιθεώρηση Εργασίας, η εργαζόμενη, περιέγραψε επαναλαμβανόμενη απαξιωτική και αυστηρά ελεγκτική συμπεριφορά, από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που όπως υποστηρίζει, περιελάμβανε παρεμβάσεις ακόμα και σε προσωπικές της κινήσεις αλλά και περιορισμούς στις επαφές της με άλλα άτομα.

Επίσης έκανε λόγο για έντονη ψυχολογική πίεση και περιστατικά που ξεπερνούσαν τα όρια του bullying, τα οποία την οδήγησαν να ζητήσει βοήθεια από ειδικό. Αναφέρθηκε επίσης σε περιστατικά εξευτελιστικής μεταχείρισης, όπως αφαίρεση κλειδιών, αιφνίδια απομάκρυνση από τον χώρο εργασίας και αυστηρούς ελέγχους προσωπικών αντικειμένων.

Παράλληλα, κατήγγειλε εξαντλητικά ωράρια, χωρίς σαφή καθήκοντα και συμπεριφορές που όπως λέει, έμοιαζαν με «ανάκριση», καθώς και προσβλητικές εκφράσεις εις βάρος της.

Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι δεν έχει πληρωθεί από τον Μάρτιο του 2025, διεκδικώντας δεδουλευμένα, επιδόματα και αποζημίωση. Έχει ζητήσει τη λύση της σύμβασής της, με υπαιτιότητα της εργοδότριας και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, εξηγώντας ότι καθυστέρησε να κινηθεί νομικά για προσωπικούς λόγους, αλλά πλέον αντιμετωπίζει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα.