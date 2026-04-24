Σπάνια ακούς τον επικεφαλής ενός μεγάλου αθλητικού οργανισμού να ομολογεί δημόσια ότι έχει χάσει τον έλεγχο της κατάστασης. Αυτό όμως έκανε ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, σχολιάζοντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια το χάος που επικρατεί στις διαιτητικές αποφάσεις από τότε που εισήχθη το σύστημα VAR.

«Μερικές φορές οι φίλαθλοι δεν μπορούν να κατανοήσουν τις διαφορετικές ερμηνείες των κανόνων από ματς σε ματς και τους καταλαβαίνω. Ούτε εγώ καταλαβαίνω τίποτα πια», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο συνέδριο «The Forum» που διοργανώθηκε στη Μαδρίτη από την Apollo Sports Capital, τον νέο βασικό μέτοχο της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr