Ελληνικές παρουσίες είχε το Gary Wilson Invitational στη Μινεάπολη της Μινεσότα, με τρεις συμμετοχές στη σφυροβολία των Ανδρών.

Ο Κώστας Ζάλτος ήταν νικητής του αγώνα με 74,99 μ., επίδοση που αποτελεί φετινό του ρεκόρ και δείχνει πως βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση ενόψει των σημαντικών αγώνων της περιόδου. Ο έμπειρος αθλητής είχε ακόμη δύο έγκυρες βολές στα 74,32 μ. και 72,78 μ., ενώ τη μεγάλη του βολή την σημείωσε στην έκτη προσπάθεια.

Ο Άγγελος Μαντζουράνης ήταν δεύτερος στον αγώνα με 73,91 μ. στην έκτη του βολή, επίδοση καλύτερη από το προηγούμενο φετινό του ρεκόρ. Ο 23χρονος είχε ακόμη έγκυρες βολές στα 67,79 μ. και 68,24 μ.

Στην τέταρτη θέση, με νέο ατομικό ρεκόρ, βρέθηκε ο Παύλος Τζαμτζής με 66,15 μ. Ο αθλητής είχε προηγούμενο ρεκόρ 65,53 μ.

Η επόμενη στάση για τον Κώστα Ζάλτο είναι την Παρασκευή (24/4) στο Drake Relays, όπου θα πάρει μέρος και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης. Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη χρονιά, με τρεις αγώνες πάνω από τα 76,00 μ. και καλύτερη επίδοση τα 76,98 μ. στην Κύπρο. Στόχος του είναι να πετύχει το όριο (77,00 μ.) για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Στην ίδια διοργάνωση θα συμμετάσχει και η Σταματία Σκαρβέλη, στον δεύτερο αγώνα της στη σεζόν.