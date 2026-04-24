Με αφορμή τις κινητοποιήσεις που διοργανώνει η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων, την ερχόμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Δαμίγος, τονίζει:

«Ο κλάδος της αρτοποιίας, βρίσκεται σήμερα στο όριο της αντοχής του. Η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, σε συνδυασμό με τη βαριά φορολογική επιβάρυνση και το υψηλό κόστος λειτουργίας, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας στέκεται στο πλευρό των αρτοποιών και ζητά άμεσες, ουσιαστικές παρεμβάσεις, που θα δώσουν πραγματική ανάσα στην αγορά.

Η κατάσταση που διαμορφώνεται, δεν αφήνει περιθώρια αναμονής. Ήδη, εκατοντάδες επιχειρήσεις έχουν οδηγηθεί σε λουκέτο τα τελευταία χρόνια, ενώ όσες παραμένουν ενεργές αναγκάζονται να λειτουργούν με οριακά περιθώρια, μετακυλίοντας μέρος του κόστους στους καταναλωτές, ή απορροφώντας ζημιές».

Ο πρόεδρος του ΒΕΑ επισημαίνει επίσης, ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες και άμεσα εφαρμόσιμες. Ειδικότερα:

•Μείωση του ενεργειακού κόστους, με καθιέρωση πλαφόν στις τιμές της ενέργειας και ειδικά τιμολόγια για τις ενεργοβόρες μικρές επιχειρήσεις, όπως τα αρτοποιεία.

•Φορολογικές ελαφρύνσεις, ιδίως για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

•Κατάργηση ή δραστική μείωση φόρων στην ενέργεια.

•Ρεαλιστικές ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με περισσότερες δόσεις και χαμηλότερα επιτόκια και

•Πρόσβαση σε χρηματοδότηση με βιώσιμους όρους.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Δαμίγος:

«Δεν μπορεί να μιλάμε για στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όταν το κόστος χρήματος παραμένει υψηλό και η ενεργειακή επιβάρυνση εξαντλεί κάθε περιθώριο αντοχής. Οι αρτοποιοί δεν ζητούν προνόμια – ζητούν να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Το ψωμί είναι βασικό αγαθό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Η συρρίκνωση της παραδοσιακής αρτοποιίας και η μετατόπιση της κατανάλωσης σε βιομηχανοποιημένα προϊόντα, δεν αποτελεί μόνο οικονομικό ζήτημα, αλλά και κοινωνικό.

Η πολιτεία οφείλει να παρέμβει άμεσα, πριν η κρίση στον κλάδο λάβει μη αναστρέψιμα χαρακτηριστικά».