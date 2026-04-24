Με απώλειες έκλεισε την Πέμπτη το χρηματιστήριο της Wall Street, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 179,71 μονάδων (–0,36%), στις 49.310,32 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 219,06 μονάδων (–0,89%), στις 24.438,50 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 29,50 μονάδων (–0,41%), στις 7.108,40 μονάδες.