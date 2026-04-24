Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν αφορά πλέον μόνο το είδος της ενέργειας που κινεί ένα αυτοκίνητο, αλλά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αυτό σχεδιάζεται, εξελίσσεται και παράγεται. Σε αυτό το πλαίσιο, η GAC επιχειρεί να τοποθετηθεί δυναμικά στη νέα εποχή, παρουσιάζοντας το Lighthouse Factory, μια από τις πιο προηγμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στον τομέα των οχημάτων νέας ενέργειας.

Η συγκεκριμένη μονάδα εντάσσεται σε μια περιορισμένη κατηγορία εργοστασίων διεθνώς που χαρακτηρίζονται ως “Lighthouse”, δηλαδή αποτελούν πρότυπα ψηφιακού μετασχηματισμού και βιομηχανικής καινοτομίας. Στην περίπτωση της AION, η σημασία είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς πρόκειται για εγκατάσταση αφιερωμένη αποκλειστικά σε ηλεκτρικά και εξηλεκτρισμένα μοντέλα.

Η φιλοσοφία της βασίζεται σε ένα πλήρως διασυνδεδεμένο και ψηφιοποιημένο περιβάλλον παραγωγής, όπου η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα. Χαρακτηριστικό της ακρίβειας που επιτυγχάνεται είναι το takt time των 53 δευτερολέπτων, που αποτυπώνει τον υψηλό βαθμό συγχρονισμού σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Η εκτεταμένη χρήση ρομποτικών συστημάτων εξασφαλίζει σταθερότητα στην κατασκευή και επαναληψιμότητα στην ποιότητα, ενώ παράλληλα έχει επιτευχθεί αύξηση παραγωγικότητας κατά 50% σε σχέση με πιο συμβατικές δομές. Την ίδια στιγμή, η πιστοποίηση zero-carbon υπογραμμίζει τη σημασία που δίνεται στη βιωσιμότητα, με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πρακτικές κυκλικής οικονομίας.

Πίσω από αυτή τη βιομηχανική βάση βρίσκεται ένα ευρύτερο οικοσύστημα τεχνογνωσίας. Η GAC έχει αναπτύξει πλήρη έλεγχο σε όλη την αλυσίδα αξίας, από την εξέλιξη πλατφορμών μέχρι τις τεχνολογίες μπαταριών και τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας. Σημαντικό ρόλο έχουν παίξει και οι συνεργασίες με κατασκευαστές όπως η Toyota και η Honda, που έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση αυστηρών προτύπων ποιότητας.

Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, η AION επενδύει σε λύσεις όπως η μπαταρία Magazine Battery 2.0, η οποία δεν έχει καταγράψει περιστατικά πυρκαγιάς σε δισεκατομμύρια χιλιόμετρα χρήσης. Παράλληλα, τεχνολογίες όπως το σύστημα έξυπνης οδήγησης ADiGO και τα συστήματα ασφάλειας X-SOUL ενισχύουν τη συνολική ψηφιακή εμπειρία.

Η πρακτική εφαρμογή όλων των παραπάνω αποτυπώνεται στα μοντέλα που προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά. Τα AION V και AION UT αποτελούν την πρώτη “χειροπιαστή” παρουσία της μάρκας στην ήπειρό μας, με την παραγωγή τους να πραγματοποιείται στην Αυστρία, στις εγκαταστάσεις της Magna Steyr, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το AION V τοποθετείται ως ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρικό SUV, με αυτονομία που φτάνει έως τα 510 km και δυνατότητα ταχείας φόρτισης από 30% σε 80% σε μόλις 18 λεπτά. Δίνει έμφαση στην άνεση, τους χώρους και την ομαλή απόδοση, καλύπτοντας τόσο αστικές όσο και μεγαλύτερες μετακινήσεις.

Από την άλλη, το AION UT εστιάζει περισσότερο στην πόλη, συνδυάζοντας compact διαστάσεις με αυτονομία έως 430 km. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 204 ίππους, ενώ η φόρτιση από 30% σε 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά, ενισχύοντας την καθημερινή πρακτικότητα.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική της εταιρείας συνοψίζεται στη λογική “In Europe, For Europe”, με στόχο την ουσιαστική προσαρμογή στις τοπικές ανάγκες. Στην Ελλάδα, την εκπροσώπηση έχει αναλάβει ο όμιλος Inchcape, φέρνοντας εμπειρία από μάρκες όπως η Toyota και η Lexus και δημιουργώντας τη βάση για την ανάπτυξη της AION στην εγχώρια αγορά.