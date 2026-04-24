Ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν την Πέμπτη (23/4) τη βόρεια Οκλαχόμα, στις ΗΠΑ, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον δέκα τραυματίες και μεγάλες καταστροφές. Σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από τις Αρχές.

Δείτε βίντεο από το πέρασμα καταστροφικού ανεμοστρόβιλου στην πόλη Ένιντ, στην Οκλαχόμα

Σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών πραγματοποιούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά από τις σημαντικές καταστροφές που προκάλεσε ανεμοστρόβιλος, πλήττοντας και την Αεροπορική Βάση Βανς, στην πόλη Ένιντ, στην Οκλαχόμα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του KOCO News.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ αλλά και ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αεροπορική βάση επιβεβαίωσε τις επιπτώσεις από τον ανεμοστρόβιλο σε ανάρτηση στο Facebook σημειώνοντας ότι πραγματοποιεί τις δέουσες διαδικασίες για να διαπιστωθεί ότι όλο το προσωπικό της είναι σώο και αβλαβές.

🚨#BREAKING: Watch as additional footage from earlier during the Tornado Emergency shows a violent tornado passing dangerously close to multiple people filming as it strikes near or at Vance Air Force Base in Enid Oklahoma. Dozens of reports indicate numerous buildings have been… pic.twitter.com/PzIvN80qSn — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 24, 2026

Έκκληση του δημάρχου στους κατοίκους να μείνουν μακριά από τις πληγείσες περιοχές

Ο δήμαρχος του Ένιντ, ο Ντέιβιντ Μέισον, δήλωσε ότι το προσωπικό από το αστυνομικό τμήμα της πόλης και από την πυροσβεστική υπηρεσία συντονίζουν τις επιχειρήσεις έκτακτης αντιμετώπισης και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν μακριά από την περιοχή Γκρέιριτζ, η οποία επλήγη από τον ανεμοστρόβιλο.

Το γραφείο του Μέισον και η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της κομητείας Γκάρφιλντ δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσουν τους τραυματισμούς.

Δείτε βίντεο