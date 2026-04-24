Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η παρέμβαση της βουλευτού Δυτικής Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, στην εκπομπή «Η Επόμενη Μέρα» του ACTION24, με αιχμή την κριτική της προς την αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι σε ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις.

«Στα κράτη δικαίου υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο η αντιπολίτευση δείχνει να καταστρατηγεί συνεχώς», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να προδικάζει δικαστικές εξελίξεις. Όπως είπε, «έχουμε διαβάσει όλοι οι βουλευτές τις δικογραφίες και έχουμε πλέον άποψη», σημειώνοντας ωστόσο, πως τον τελικό λόγο, έχει η Δικαιοσύνη.

Η ίδια επέκρινε τη στάση κομμάτων όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν, δεν υπήρξε αντίστοιχη κριτική από τη Νέα Δημοκρατία όταν στελέχη τους, αντιμετώπιζαν σοβαρές κατηγορίες. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα την υπόθεση Βατοπεδίου, αλλά και την υπόθεση Novartis, αναφερόμενη στον Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας ότι «αθωώθηκε».

Παράλληλα, άσκησε σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας ειδική αναφορά στον Παύλο Πολάκη, για δηλώσεις του κατά δημοσιογράφων, αλλά και για προτάσεις του σχετικά με τη Δικαιοσύνη.

«Να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη Δικαιοσύνη και να λέει για εισαγγελείς και δικαστές, όταν έχει στους κόλπους του έναν άνθρωπο που έλεγε,«να κάνουμε παράλληλη σχολή δικαστών», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά, έκανε και στη διαδικασία ανανέωσης των εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επισημαίνοντας ότι «η ανανέωση γίνεται από Δικαστικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από δικαστές που κληρώνονται», άρα, όπως είπε, δεν τίθεται θέμα πολιτικών παρεμβάσεων.

«Ας μην μπαίνουμε σε αυτές τις λογικές», πρόσθεσε, απορρίπτοντας έμμεσα τα σενάρια περί επιρροών.

Απαντώντας και στις αιτιάσεις περί «διαχειριστικής ανεπάρκειας», η κ. Συρεγγέλα αντέτεινε ότι η κυβέρνηση διαθέτει ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για πολιτική αστάθεια. «Ένα κόμμα που δεν ξέρει αν θα παραμείνει ως ΣΥΡΙΖΑ ή θα είναι κάτι άλλο στο μέλλον, δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδους κριτική», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των πολιτικών γραφείων, υπερασπίστηκε τον ρόλο τους, υπογραμμίζοντας ότι «οι βουλευτές ακούμε τους πολίτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε παράνομα αιτήματα». Όπως είπε, πρόκειται για πρακτική που ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, άφησε αιχμές για τη ρητορική της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι «έχουν τελειώσει οι εποχές του “λεφτά υπάρχουν”, του “δώστα όλα” και του “σκίζω μνημόνια”», προσθέτοντας πως η ουσιαστική αντιπολίτευση απαιτεί «συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις».