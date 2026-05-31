Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταφέρει το θέμα των βίαιων επεισοδίων στο Ζβέρνετς ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του ΕΛΚ, Φρέντη Μπελέρης. Με κατεπείγουσα ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής ζητά εξηγήσεις για τον τραυματισμό πολιτών —ανάμεσά τους και ενός Έλληνα— κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών για τα περιουσιακά δικαιώματα της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμαρτυρήθηκε στα Τίρανα για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα χθες.

Η Ερώτηση του Φ. Μπελέρη

Στο χωριό Ζβέρνετς της περιφέρειας Αυλώνας, όπου διαβιούν κατά κύριο λόγο μέλη της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καταγγέλλεται ότι ιδιωτική εταιρεία παρεμβαίνει και καταπατά εκτάσεις και περιουσίες που είχαν παράνομα δημευθεί από το κομμουνιστικό καθεστώς τη δεκαετία του 1960, και δεν έχουν ακόμη επιστραφεί στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαμαρτυριών κατοίκων για την αδικία που έχουν υποστεί, καταγράφηκαν περιστατικά βίας και εκφοβισμού από άτομα που φέρονται να συνδέονται με την εταιρεία, παρουσία μάλιστα αστυνομικών δυνάμεων.

Τα περιστατικά αυτά εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, των περιουσιακών δικαιωμάτων και της προστασίας των αναγνωρισμένων εθνικών μειονοτήτων σε μια υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα.

Υπό το πρίσμα αυτό, ερωτάται η Επιτροπή:

1.Έχει λάβει γνώση των καταγγελιών για περιστατικά βίας και εκφοβισμού σε βάρος κατοίκων του Ζβέρνετς κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαμαρτυριών και προτίθεται να ζητήσει διευκρινίσεις από τις αλβανικές Αρχές σχετικά με τη διασφάλιση του δικαιώματος στη διαμαρτυρία;

2. Ποια μέτρα λαμβάνει για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αναγνωρισμένων εθνικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών τους δικαιωμάτων, στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες;

3.Θεωρεί ότι η πρόοδος της Αλβανίας στην ενταξιακή διαδικασία θα πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς την προστασία των μειονοτήτων και τον σεβασμό του κράτους δικαίου;