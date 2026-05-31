Την έντονη ανησυχία του για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο (30 Μαΐου 2026), στο Ζβέρνετς της Αλβανίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Τα επεισόδια, σύμφωνα με αλβανικά social media, ξέσπασαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τη δημιουργία resorts σε παραλία της περιοχής, ενώ σύμφωνα με το Ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για τα περιουσιακά δικαιώματα των κατοίκων. Τα επεισόδια είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί -μεταξύ άλλων- και ένας Έλληνας πολίτης.

Χθες (30/5), δεκάδες πολίτες και ακτιβιστές διαδήλωσαν χθες στο Ζβέρνετς, όπου η περιοχή έχει αποκλειστεί και έχει διακοπεί η πρόσβαση στην παραλία του Νταλάνι.

Η διαμαρτυρία αποτελούσε συνέχεια των αντιδράσεων των κατοίκων και ακτιβιστών ενάντια στα τουριστικά θέρετρα (resorts) που σχεδιάζεται να κατασκευαστούν στη συγκεκριμένη περιοχή.

Στο σημείο ήταν παρούσες ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και κουκουλοφόροι – μη ταυτοποιημένα άτομα, οι οποίοι μάλιστα, όπως φαίνεται στο βίντεο, έσυραν με τη βία έναν διαδηλωτή εντός της αποκλεισμένης ζώνης.

Η ελληνική διπλωματία αντέδρασε άμεσα μέσω της Πρεσβείας της Ελλάδος στα Τίρανα, καθώς εξασφαλίστηκε αμέσως κάθε αναγκαία συνδρομή για την περίθαλψη του τραυματισμένου Έλληνα πολίτη και έγιναν επίσημες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά, με την Αθήνα να απαιτεί την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την τιμωρία των υπευθύνων.

Το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει πάντως ότι έχει ήδη καταγραφεί η πρώτη θετική ανταπόκριση από την πλευρά των αλβανικών Αρχών.

Επίσης, το υπουργείο στην ανακοίνωσή του συνδέει ευθέως το περιστατικό με την ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτοντας δύο βασικές προϋποθέσεις.

Πρώτον, ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για πλήρη σεβασμό του κράτους δικαίου, ο οποίος περιλαμβάνει απαρέγκλιτα την προστασία των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας.

Και δεύτερον, υπογραμμίζεται η σημασία της αποτελεσματικής προστασίας των προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών (καθώς η περιοχή του Ζβέρνετς αποτελεί σημαντικό οικοσύστημα).

Το Υπουργείο Εξωτερικών καταλήγει ξεκαθαρίζοντας ότι η απόλυτη συμμόρφωση της Αλβανίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο στους παραπάνω τομείς αποτελεί απαράβατο όρο για οποιαδήποτε πρόοδο στην ενταξιακή της διαδικασία.