Μια βόλτα που αποδείχθηκε μοιραία για πατέρα και γιο, βύθισε στο πένθος μια ολόκληρη οικογένεια.

Ο 52χρονος Διονύσης Γκέκας με τον 17χρονο γιο του Ηλία είχαν βγει βόλτα με την μηχανή, και επιστρέφοντας στο σπίτι τους στην Αρχαία Ολυμπία, έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής στο Ρίο, πολύ κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος».

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η μηχανή εξετράπη της πορείας της και στη συνέχεια έπεσε στα κιγκλιδώματα που έχει ο δρόμος, με αποτέλεσμα ο Ηλίας, που ήταν μαθητής της Β’ Λυκείου, να χάσει ακαριαία τη ζωή του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 52χρονο άνδρα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Εκεί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο Διονύσης Γκέκας, υπέκυψε στα τραύματά του, αφήνοντας την τελευταία του πνοή, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του γιου του.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένειά τους

Οι θάνατοι πατέρα και γιου βύθισαν στην θλίψη ολόκληρη την οικογένειά τους. Η αδελφή του 52χρονου Διονύση Γκέκα ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ενημερωθεί κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το ατύχημα που στοίχισε τη ζωή σε πατέρα και γιο, τονίζοντας ότι προσπαθεί να βρει δυνάμεις για να στηρίξει την υπόλοιπη οικογένεια σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

«Δεν ξέρουμε πώς έγινε, ήταν πολύ έμπειρος οδηγός και οδηγούσε πολύ καιρό την μηχανή, ήταν ένας οικογενειάρχης», ανέφερε φίλος του 52χρονου.

Σημειώνεται ακόμη πως ο Διονύσης Γκέκας, που έχασε την ζωή του στο τροχαίο με τον γιο του, αφήνει πίσω του μια κόρη και την γυναίκα του. Φίλοι του 17χρονου Ηλία κάνουν λόγο για ένα αγαπητό και ευγενικό παιδί με όνειρα που αγαπούσε πολύ το μπάσκετ.

Το χρονικό της οικογενειακής τραγωδίας

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Αρχαίας Ολυμπίας με τον χαμό του 52χρονου Διονύση και του ανήλικου γιου του, Ηλία. Οι άνδρες επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού και επέστρεφαν από βόλτα, η οποία μετατράπηκε σε οικογενειακή τραγωδία.

Το τροχαίο συνέβη κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής Πατρών, κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος», όταν η μηχανή, εξετράπη της πορείας της, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και ανετράπη στο οδόστρωμα.

Σημειώνεται πως η μηχανή προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα, με την σύγκρουση να είναι τόσο σφοδρή που ο 20χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πατέρας και γιος φορούσαν προστατευτικά κράνη, στοιχείο που καταδεικνύει την σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Το οδόστρωμα είχε γεμίσει αίματα, με τις Αρχές να έρχονται αντιμέτωπες με ένα σοκαριστικό σκηνικό.

Κάτοικοι της περιοχής όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, τονίζουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουν γίνει πολλές φορές τροχαία ατυχήματα, υπογραμμίζοντας πως τα έργα, τα οποία εκτελούνται στην περιοχή εδώ και δέκα χρόνια, δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, προκαλώντας μέχρι και δυστυχήματα.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της.