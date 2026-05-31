Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ολυμπιακός έχει ήδη ξεκινήσει την προεργασία του για τον πιθανό αντικαταστάτη του Άλεκ Πίτερς, με τον 30χρονο Μπόνζι Κόλσον της Φενέρμπαχτσε να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των ερυθρόλευκων.

Με το μέλλον του Άλεκ Πίτερς να βρίσκεται ακόμη στον «αέρα» και το προσύμφωνο του Αμερικανού φόργουορντ με την Αρμάνι να είναι ακόμη σε ισχύ, ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει να εξερευνά την αγορά για να βρει τον πιθανό αντικαταστάτη του, σε περίπτωση που δεν πειστεί να υπογράψει και πάλι με τους πρωταθλητές Ευρώπης.

