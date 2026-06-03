Μήνυμα συνέχισης του θετικού κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έστειλε από την Αθήνα ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, Τσαγατάι Ερτσιγές, κατά τη δεξίωση που παρέθεσε η τουρκική πρεσβεία με αφορμή τη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Posidonia 2026.

Ο Τούρκος πρέσβης υπογράμμισε ότι τα τελευταία τρία χρόνια, Ελλάδα και Τουρκία έχουν αποδείξει πως, παρά την ύπαρξη διαφορών και εκκρεμών ζητημάτων, «ο διάλογος είναι εφικτός, η συνεργασία είναι εφικτή και η πρόοδος είναι εφικτή».

Όπως ανέφερε, οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και ‘Αγκυρας παραμένουν ανοιχτοί και λειτουργικοί, ενώ μέσω της συνεχούς επαφής και της αμοιβαίας προσπάθειας, έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που επιτρέπει στις δύο χώρες να διαχειρίζονται τις προκλήσεις και ταυτόχρονα να διευρύνουν τα πεδία συνεργασίας.

Ο κ. Ερτσιγές έκανε ειδική αναφορά στη βούληση των δύο ηγετών να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τη διαδικασία προσέγγισης, σημειώνοντας ότι η δέσμευση αυτή επιβεβαιώθηκε και κατά την τελευταία συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε στην ‘Αγκυρα τον περασμένο Φεβρουάριο.

«Η πρόοδος που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια δημιούργησε μια πολύτιμη βάση διαλόγου, συνεργασίας, αμοιβαίου οφέλους και κατανόησης», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το θετικό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τούρκος πρέσβης συνέδεσε την πορεία των διμερών σχέσεων με την οικονομική συνεργασία, υπογραμμίζοντας ότι οι ναυτιλιακοί τομείς των δύο χωρών μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου για διμερές εμπόριο ύψους 10 δισ. δολαρίων, που έχουν θέσει ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Ερτσιγές ανέφερε ότι οι θαλάσσιες μεταφορές, η ναυπηγική βιομηχανία, τα λιμάνια, οι υπηρεσίες logistics και συνολικά ο ναυτιλιακός κλάδος, αποτελούν τομείς στους οποίους Ελλάδα και Τουρκία μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω συνεργασία προς αμοιβαίο όφελος.