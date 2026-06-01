Πίσω από ένα φαινομενικά ήρεμο και ευγενικό ζευγάρι, κρυβόντουσαν έντονοι καβγάδες, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα δεν είχαν τέλος. Η παθολογική ζήλεια ήταν αυτή που ώθησε τον 41χρονο Άγγελο Κ. στα άκρα και μαχαίρωσε τη σύζυγό του, Βασιλική μέχρι θανάτου.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν γείτονες του ζευγαριού, άκουσαν τις κραυγές και τις εκκλήσεις για βοήθεια της γυναίκας.

Οι κάτοικοι της πολυκατοικίας στην οδό Βασιλίσσης Όλγας στο κέντρο της Καλαμάτας έσπευσαν στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου και χτύπησαν την πόρτα, χωρίς όμως κανείς να ανταποκρίνεται. Τότε κάλεσαν το Κέντρο Άμεσης Δράσης της Μεσσηνίας και κατήγγειλαν το περιστατικό.

Όταν, όμως οι άνδρες της αστυνομίας έφτασαν 7 λεπτά αργότερα από το τηλεφώνημα, ήταν πολύ αργά, καθώς η Βασιλική είχε αφήσει ήδη τη τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με συγγενείς, το ζευγάρι το τελευταίο διάστημα είχε πολλούς τσακωμούς, ωστόσο κανείς δεν περίμενε πως ο Άγγελος θα έφτανε στο σημείο να αφαιρέσει τη ζωή της Βασιλικής.

Υπάρχουν, μάλιστα πληροφορίες ότι η 39χρονη είχε εκφράσει την επιθυμία να χωρίσει, κάτι που ο 41χρονος δεν μπορούσε να αποδεχτεί, με αποτέλεσμα οι εντάσεις να είναι ακόμη περισσότερες.

Ακόμη σημειώνεται πως ο Άγγελος υποψιαζόταν ότι η γυναίκα του είχε εξωσυζυγική σχέση, χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο.

Το συγκλονιστικό της υπόθεσης είναι πως η στυγερή δολοφονία διεπράχθη ενώ στο διπλανό δωμάτιο, κοιμούνταν τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 10 και 6 ετών. Τα ανήλικα κορίτσια έχουν μεταφερθεί στην παιδική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου δέχθηκαν ψυχιατρική φροντίδα και φιλοξενούνται

Ήθελε να παραπλανήσει τις Αρχές δημιουργώντας σκηνικό αυτοκτονίας

Όταν οι άνδρες της αστυνομίας χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος, ο 41χρονος τους άνοιξε.

Ο Άγγελος περιγράφεται να φέρει πάνω του κηλίδες από αίμα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας στην οικία του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό της Βασιλικής στο υπνοδωμάτιό τους, πεσμένη στο πάτωμα.

Η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ στο χέρι της εντοπίστηκε και το μαχαίρι της δολοφονίας. Εκτιμάται από τις Αρχές ότι το μαχαίρι το τοποθέτησε ο 41χρονος στο χέρι της, προκειμένου να επικαλεστεί ότι η Βασιλική έβαλε τέλος στη ζωή της.

Ωστόσο, μετά από πιέσεις των Αρχών, ο συζυγοκτόνος ομολόγησε το έγκλημα του, δίνοντας τη δική του εκδοχή για το πώς έγινε το περιστατικό.

Στη συνέχεια τον συνέλαβαν και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ποια ήταν η 39χρονη Βασιλική

Η Βασιλική ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, καθώς δούλευε ως ρεσεψιονίστ σε ξενοδοχείο της πόλης. Ασχολούταν με τον χορό και τη φωτογραφία.

Με τον Άγγελο, ο οποίος ήταν λογιστής και είχε πάθος με το τρέξιμο, αφού είχε λάβει μέρος και σε πολλούς μαραθωνίους, είχαν αποκτήσει δύο κοριτσάκια. Γείτονες του ζευγαριού ανέφεραν στις Αρχές πως δεν είχαν αντιληφθεί τίποτα και πως δεν θα τους περνούσε ποτέ από το μυαλό ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης».