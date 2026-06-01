Το κοσμοπολίτικο νησί των Ανέμων επέλεξε για το τριήμερο η Ιωάννα Τούνη, έχοντας στο πλευρό της τον γιο της, Πάρη, τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και την αγαπημένη της παρέα.

Η γνωστή influencer μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους διάφορα στιγμιότυπα, με αποκορύφωμα την κυριακάτικη έξοδό τους στον διάσημο Scorpios. Καθώς η παρέα είχε καθυστερήσει και υπήρχε κίνδυνος να χάσουν την κράτησή τους, επιστράτευσαν ένα θαλάσσιο ταξί για να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα των δρόμων. Μάλιστα, επειδή το πάρτι ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα, η Ιωάννα πήρε μαζί της και τον μικρό Πάρη, ο οποίος απόλαυσε τη βόλτα.

«Θαλάσσιο ταξί έχεις ξαναδεί; Θα το δεις εδώ», ακούγεται στην ανάρτησή της και όλοι μαζί μπήκαν στο σκάφος για να ξεκινήσουν.

Το τρυφερό βίντεο του συντρόφου της με τον Πάρη

Η γνωστή influencer, η οποία από το 2023 που έγινε μητέρα έχει δηλώσει πολλές φορές πως η ζωή της άλλαξε προς το καλύτερο, μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

