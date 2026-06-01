Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκε το Σάββατο 30 Μαΐου η διεθνούς φήμης ηθοποιός Melia Kreiling, σφραγίζοντας τον έρωτά της με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Νίκο Καλαντζόπουλο. Το ζευγάρι επέλεξε την κοσμοπολίτικη Σύρο για αυτή την ξεχωριστή ημέρα, με το κυκλαδίτικο σκηνικό να θυμίζει κινηματογραφικό πλατό.

Η λαμπερή πρωταγωνίστρια και ο γοητευτικός αρχιτέκτονας, που διατηρεί δικό του τεχνικό γραφείο στο Χαλάνδρι, υποδέχτηκαν συγγενείς, φίλους και πολλούς συναδέλφους από τον καλλιτεχνικό χώρο, σε ένα γαμήλιο πάρτι γεμάτο συγκίνηση και χορό μέχρι το πρωί.

Η Melia Kreiling μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχει κατακτήσει τη διεθνή τηλεοπτική σκηνή, ωστόσο οι Έλληνες τηλεθεατές παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πορεία της, καθώς πρόκειται για μία ηθοποιό με ελληνικές ρίζες που έχει καταφέρει να χτίσει μια αξιοσημείωτη καριέρα στο εξωτερικό.

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους βρέθηκαν η Τόνια Σωτηροπούλου και ο σύζυγός της Κωστής Μαραβέγιας, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής, ο Χρήστος Βασιλόπουλος και ο Πάνος Μουζουράκης, οι οποίοι ταξίδεψαν στη Σύρο για να γιορτάσουν μαζί με το ζευγάρι αυτή τη σημαντική ημέρα.

Λίγα λόγια για τη Melia Kreiling

Γεννημένη στη Γενεύη και μεγαλωμένη σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, η ίδια ακολούθησε από νωρίς τον δρόμο της υποκριτικής, σπουδάζοντας στο Λονδίνο και διεκδικώντας ρόλους σε μεγάλες διεθνείς παραγωγές.

Το ευρύ κοινό τη γνώρισε μέσα από τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά Emily in Paris, όπου εμφανίστηκε σε έναν από τους κύκλους της επιτυχημένης παραγωγής του Netflix, η οποία κατάφερε να αποκτήσει εκατομμύρια φανατικούς θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, η πορεία της στο εξωτερικό είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα.

Η ηθοποιός έχει συμμετάσχει σε σημαντικές τηλεοπτικές παραγωγές όπως το Tyrant, το The Borgias και το Salvation, ενώ έχει εμφανιστεί και στη μεγάλη οθόνη, χτίζοντας σταθερά ένα διεθνές προφίλ.

govastiletto.gr -Melia Kreiling – Emily in Paris: Η Ελληνίδα ηθοποιός που εισβάλλει στην 3η σεζόν της σειράς