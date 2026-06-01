Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell σε Κάστρο της Πύλου.

Ανάμεσα στους λαμπερούς προσκεκλημένους που τίμησαν με την παρουσία τους το ζευγάρι ήταν και η αδελφή του Βασίλη Κικίλια, Κατερίνα Κικίλια, η οποία κατάφερε να ξεχωρίσει με το look της.

Η αδελφή του Βασίλη Κικίλια έλαμψε μέσα σε ένα εντυπωσιακό μάξι κόκκινο φόρεμα σε μίνιμαλ γραμμή, το οποίο συνδύασε άψογα με statement σκουλαρίκια. Το κομψό στιγμιότυπο μοιράστηκε στο Instagram η ίδια η Τζένη Μπαλατσινού, αναδεικνύοντας το προσεγμένο look της καλεσμένης της, το οποίο ολοκληρώθηκε με ένα ανάλαφρο σινιόν χτένισμα.

Το κόκκινο φόρεμα της Κατερίνας Κικίλια ήταν μια επιλογή που ταίριαζε ιδανικά σε έναν καλοκαιρινό γάμο με φόντο τη Μεσσηνία, καθώς συνδύαζε τη διαχρονική κομψότητα με μια πιο έντονη, γιορτινή διάθεση.

Η Τζένη Μπαλατσινού έκανε tag την Κατερίνα Κικίλια στο story της, προσθέτοντας μια κόκκινη καρδιά.

