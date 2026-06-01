Στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» εμφανίστηκε ο Νίκος Απέργης, σε μια συνέντευξη όπου μίλησε έξω από τα δόντια. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρθηκε στα παραπανίσια κιλά που είχε στο παρελθόν και στο bullying που κλήθηκε να αντιμετωπίσει εκείνη την περίοδο. Παράλληλα, μοιράστηκε τις σκέψεις του για τη μουσική βιομηχανία, σχολιάζοντας την έντονη τάση των καλλιτεχνών να κυκλοφορούν επανεκτελέσεις παλιών τραγουδιών.

«Αγαπώ τις επανεκτελέσεις. Υπάρχουν και κακοπροαίρετα σχόλια κάποιων, που λένε “φτάνει με τις επανεκτελέσεις” και “μην κάνετε επανεκτελέσεις” αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να γίνονται γιατί περνάνε τα χρόνια. Υπάρχουν νέες γενιές ανθρώπων που καλό είναι να μαθαίνουν τα καλά τραγούδια, να τα φρεσκάρουμε και να συνεχίσουν να υπάρχουν στο πέρασμα των χρόνων», είπε αρχικά ο Νίκος Απέργης.

«Στο ξεκίνημα μου είχα δεχθεί bullying για τα κιλά μου. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή με ενοχλούσε, με ενοχλούσε αρκετά. Έκανα προσπάθειες να χάνω πιο εύκολα, με διάφορες διατροφές, μα το σκαρί μου είναι τέτοιο που πάντα θα έχω λίγα παραπάνω κιλά», ανέφερε σε άλλο σημείο ο τραγουδιστής.

