του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Γύρος της Aragon στο WorldSBK σηματοδότησε το μέσο της σεζόν 2026, με τον Nicolo Bulega να συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του. Ο Ιταλός αναβάτης πέτυχε το έκτο Σαββατοκύριακο της χρονιάς με τρείς νίκες, αν και χρειάστηκε να παλέψει σκληρά στον Αγώνα Tissot Superpole πριν ελέγξει τον ρυθμό στον Αγώνα 2, όπου τερμάτισε μπροστά από τον συναθλητή του στην Aruba.it Racing – Ducati, Iker Lecuona, με διαφορά λίγο μικρότερη από 1 δευτερόλεπτο.

Αγώνας Superpole – Σημαντικότερα στιγμιότυπα

Ενώ οι αντίπαλοί του επέλεξαν το πιο μαλακό πίσω ελαστικό SCX Pirelli, ο Bulega προτίμησε το πιο σκληρό SC0 στον Αγώνα Tissot Superpole τον 10 γύρων.

Στους πρώτους γύρους βρέθηκε εκτός βάθρου, καθώς οι αντίπαλοί του εκμεταλλεύτηκαν το πλεονέκτημα των μαλακότερων ελαστικών. Σε κάποια στιγμή του 4ου γύρου είχε πέσει έως και στην 5η θέση, όμως προσπέρασε τους Baldassarri και Surra, επέστρεψε στις θέσεις του βάθρου και στη συνέχεια επιτέθηκε για τη νίκη.

Η μάχη για την πρώτη θέση κρίθηκε τελικά στον τελευταίο γύρο. Ο Lecuona προηγήθηκε για επτά γύρους και ο Sam Lowes για έναν, ενώ οι πέντε πρώτοι αναβάτες κινούνταν σε απόσταση μικρότερη του ενός δευτερολέπτου για μεγάλο μέρος του Αγώνα.

Ο Bulega πέρασε μπροστά στον 8ο γύρο, αλλά ο Lecuona απάντησε αμέσως, με τους δύο αναβάτες της Aruba.it Racing – Ducati να δίνουν σκληρή μάχη τροχό με τροχό. Ο Lecuona ολοκλήρωσε εκείνον τον γύρο στην πρώτη θέση, όμως δύο γύρους πριν το τέλος ο Bulega ξαναπέρασε μπροστά και άνοιξε μικρή διαφορά.

Ένα νέο ρεκόρ γύρου στον τελευταίο γύρο του χάρισε την 37η νίκη της καριέρας του στο WorldSBK.

Ο Alberto Surra, που εκκίνησε από την πρώτη σειρά, πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του με την 4η θέση, μπροστά από το δίδυμο της Βimota, Alex Lowes και Axel Bassani.

Ο Lorenzo Baldassarri εγκατέλειψε μετά από πτώση στη Στροφή 5 στον προτελευταίο γύρο, ενώ βρισκόταν σε διεκδίκηση βάθρου για την Team GoEleven.

Αποτελέσματα Αγώνα Superpole

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.594s

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +1.240s

Αγώνας 2 – Σημαντικότερα στιγμιότυπα

Ξεκινώντας από την pole position, ο Bulega πήρε την πρωτοπορία από τον Lecuona στην πρώτη στροφή. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος προηγήθηκε σε όλους τους γύρους, αν και ο Lecuona κατάφερε προσωρινά να περάσει μπροστά στη Στροφή 16 του πρώτου γύρου. Ο Bulega απάντησε άμεσα και πέρασε ξανά 1ος από τη γραμμή τερματισμού.

Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο συναθλητών ήταν 1.5 δευτερόλεπτο, με τον Bulega να σημειώνει και τον ταχύτερο γύρο περίπου στο ένα τρίτο της απόστασης του Αγώνα.

Ξεκινώντας από την εξωτερική πλευρά της πρώτης σειράς, ο Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) παρέμεινε στην 3η θέση και στους 18 γύρους του Αγώνα, μπροστά από τον αδελφό του Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team).

Ο Axel Bassani, με τη δεύτερη μοτοσυκλέτα της Βimota, ανέβηκε στην 5η θέση στον 11ο γύρο, περνώντας τον Alberto Surra. Ωστόσο, ο αναβάτης της Motocorsa Racing έχασε ρυθμό στους τελευταίους γύρους και έπεσε στην 8η θέση.

Ο Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) πραγματοποίησε μια εξαιρετικά μαχητική εμφάνιση τερματίζοντας 7ος. Ο Ισπανός, που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κάταγμα στη φτέρνα πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, έδωσε μάχη με τον Garrett Gerloff, πριν τελικά χάσει τη θέση από τον αναβάτη της Kawasaki WorldSBK Team.

Μια πτώση στην πρώτη στροφή του πρώτου γύρου έθεσε εκτός Αγώνα τους Lorenzo Baldassarri και Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha). Το ατύχημα κόστισε ακριβά στον Baldassarri στη μάχη για την 3η θέση της βαθμολογίας, ενώ το ίδιο συνέβη και για τον Yari Montella, ο οποίος έπεσε στη Στροφή 9 περίπου στα μισά του Αγώνα.

Σημαντικά στοιχεία πρωταθλήματος

Η έκτη τριπλή νίκη του Bulega μέσα στη σεζόν του επέτρεψε να αυξήσει τη διαφορά του στην κορυφή του πρωταθλήματος WorldSBK στους 108 βαθμούς από τον Lecuona.

Ο μεγάλος κερδισμένος του Σαββατοκύριακου ήταν ο Sam Lowes, καθώς τα τρία βάθρα που κατέκτησε τον ανέβασαν από την 5η στην 3η θέση της γενικής κατάταξης.

Με το απόλυτο βάθρο να καταλαμβάνεται από αναβάτες της Ducati, ο Ιταλικός κατασκευαστής αύξησε το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα κατασκευαστών στους 212 βαθμούς έναντι της Βimota.

Δηλώσεις αναβατών

1ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε εδώ. Είμαι πραγματικά χαρούμενος γιατί το Σαββατοκύριακο ήταν δύσκολο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Δεν ήταν εύκολο να οδηγήσω τη μοτοσυκλέτα χωρίς λάθη. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου γιατί έχουμε μια απίστευτη σχέση. Είμαστε γρήγοροι σε κάθε πίστα, ακόμη και σε εκείνες όπου το οδηγικό μου στυλ δεν ταιριάζει απόλυτα, και παρ’ όλα αυτά παραμένουμε ανταγωνιστικοί. Ζούμε μια φανταστική περίοδο με 22 συνεχόμενες νίκες, αλλά τώρα δεν πρέπει να σκεφτόμαστε το παρελθόν. Πρέπει να κοιτάμε τον επόμενο Αγώνα».

2ος – Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

«Δεν ήταν άσχημα και βρεθήκαμε στη 2η θέση όλο το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι πολύ θετικό για εμάς. Στον Αγώνα 2 έκανα μερικά λάθη και έχασα πολύ χρόνο στην αρχή, αλλά όταν βρήκα τον ρυθμό μου ήμουν γρήγορος με το χρησιμοποιημένο ελαστικό. Ένιωθα άνετα και πίστευα ότι ήμουν ταχύτερος, αλλά έκανα ένα μικρό λάθος στη Στροφή 7, άνοιξα τη γραμμή μου και έχασα περίπου τρία δέκατα σε έναν γύρο. Αυτό έκανε τη διαφορά. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είμαι χαρούμενος. Κάθε φορά η διαφορά από τον Nicolo μικραίνει και κάθε φορά πλησιάζω περισσότερο. Συνεχώς μπορούμε να παλεύουμε πιο έντονα μαζί του».

3ος – Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

«Το να κατακτήσουμε τρία βάθρα μέσα στο ίδιο Σαββατοκύριακο είναι μια πολύ όμορφη ανταμοιβή για την ομάδα και για μένα, ειδικά μετά από δύο δύσκολα Σαββατοκύριακα. Απόλαυσα πραγματικά τον Αγώνα Superpole γιατί υπήρχε μεγάλη μάχη σε όλη τη διάρκειά του. Επέλεξα το μαλακό ελαστικό και είχα μια ωραία μονομαχία με τον Iker, αλλά ο Bulega ήταν πραγματικά πολύ γρήγορος στο τέλος. Νομίζω ότι ήταν ένας πολύ καλός Αγώνας για όσους τον παρακολούθησαν. Προηγήθηκα για έναν γύρο και κατάφερα να παλέψω για τη νίκη, κάτι που είναι πολύ θετικό. Ανυπομονώ για τον επόμενο Αγώνα. Έχουμε ήδη κάνει Δοκιμές στο Misano και δεν βλέπω την ώρα να αγωνιστούμε εκεί».

Αποτελέσματα Αγώνα 2

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.786s

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +9.506s

4. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +12.413s

5. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +14.351s

6. Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) +16.317s

Βαθμολογία Πρωταθλήματος

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) – 372 βαθμοί

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) – 264

3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) – 142

4. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) – 132

5. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) – 131

6. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) – 117

